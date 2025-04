'Liverpool wil meer dan 50 miljoen euro betalen voor pechvogel van Crystal Palace'

Terwijl Liverpool op het punt staat om voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland te worden, is de ploeg ook al bezig met versterkingen voor volgend seizoen. Er duikt een nieuwe naam op in de transfercarrousel, die ook nog eens flink wat geld moet kosten.

Liverpool heeft topmiddenvelder Adam Wharton (21) van Crystal Palace in het vizier voor een zomertransfer. Volgens The Sun zijn The Reds bereid om meer dan 50 miljoen pond neer te leggen voor de Engelse international, die ook de aandacht trekt van Bayern München en Real Madrid.

Dit is de peperdure auto waar succescoach Arne Slot in Liverpool in rijdt Succescoach Arne Slot kreeg bij zijn club Liverpool een riant salaris. Zo de ex-trainer van Feyenoord dus ook het nodige budget om een exclusieve auto te rijden. Dat is zeker gelukt, als we de Engelse roddelpers mogen geloven.

Blessure

Wharton, die deel uitmaakte van de voorselectie van Engeland voor het EK van 2024 in Duitsland, kampte dit seizoen met fysieke tegenslag. Een liesoperatie in november hield hem drie maanden aan de kant, waardoor hij een deel van het seizoen miste. Zijn spelinzicht en de precisie van zijn passes richting de aanvallers zorgen ervoor dat Liverpool en andere geïnteresseerde clubs hem op de korrel houden.

Aanstaande landstitel Liverpool goud waard voor Nederlands elftal: 'Basis om Europees- of wereldkampioen te worden' Het kan zondagmiddag bijna niet meer mis. Officieus kampioen Liverpool, wordt dan officieel kampioen. Al maanden dromen de mensen in de Engelse stad van het beeld dat onze Nederlander Virgil van Dijk met de Premier League in zijn handen staat. Een prachtig moment voor het Nederlands voetbal, vindt Robert Maaskant, die superlatieven te kort komt. "Waanzinnig, echt geweldig."

Concurrentie

Begin 2024 betaalde Crystal Palace 18 miljoen pond aan Blackburn Rovers voor Wharton. Bij een eventuele doorverkoop ontvangt Blackburn 15 procent van de winst die Crystal Palace op Wharton maakt. Liverpool heeft nu met Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai en Alexis Mac Allister vier topmiddenvelders die de basis vormen van trainer Arne Slot. Ook jeugdproduct Harvey Elliott maakt regelmatig minuten.

Topseizoen

Liverpool moet eerst maar eens kampioen zien te worden. De ploeg van Slot heeft zondagavond aan een puntje thuis tegen Tottenham Hotspur genoeg om de Premier League officieel te winnen. Lang waren The Reds in de race voor meer prijzen. Met hun sterke voetbal waren ze favoriet voor de Champions League en de League Cup, maar werden ze door PSG uitgeschakeld in het miljardenbal en de finale van de League Cup werd verloren tegen Newcastle United. In de FA Cup ging Slot met zijn ploeg pijnlijk onderuit tegen Plymouth Argyle.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.