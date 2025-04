Aanstaande landstitel Liverpool goud waard voor Nederlands elftal: 'Basis om Europees- of wereldkampioen te worden'

Het kan zondagmiddag bijna niet meer mis. Officieus kampioen Liverpool, wordt dan officieel kampioen. Al maanden dromen de mensen in de Engelse stad van het beeld dat onze Nederlander Virgil van Dijk met de Premier League in zijn handen staat. Een prachtig moment voor het Nederlands voetbal, vindt Robert Maaskant, die superlatieven te kort komt. "Waanzinnig, echt geweldig."

Robert Maaskant ging er eens even lekker voor zitten in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Het onderwerp Liverpool kwam naar boven en hij ging verzitten op zijn stoel. De Nederlandse trainer is ontzettend trots op de Nederlandse enclave in Liverpool met de prestatie die zij hebben neergezet. Zondagmiddag kunnen ze het kampioenschap op Anfield binnenslepen en dat vindt hij razendknap. "Kampioen worden in het buitenland als Nederlandse trainer, dat is echt iets groots."

Arne Slot

Het begrip van de loftrompet kent Maaskant wel, want die steekt hij maar wat graag af over zijn collega Arne Slot. "Kampioen worden in Engeland met één van de grootste clubs ter wereld, dat is waanzinnig. Ik hoop vooral voor hem dat zijn selectiebeleid goed genoeg gaat zijn om volgend jaar weer mee te doen om de bovenste plekken. Dat zou voor zijn status geweldig zijn."

Bij een groot kampioensfeest hoort vaak een drankje. De ene trainer trekt een sigaar uit de la, neemt een whisky of krijgt een bierdouche. Maaskant verwacht weleens dat Arne in de laatste categorie valt. "Hij zal eerst voor een pilsje gaan denk ik, maar als kampioen kom je niet onder champagne uit volgens mij."

Nederlands trots

Niet alleen Arne maakt de Nederlanders trots natuurlijk, op het veld lopen er ook drie Nederlanders rond. Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en aanvoerder plus cultheld Virgil van Dijk. Laatstgenoemde werd al eens kampioen met Liverpool, maar wordt dat nu als grote leider. Hij zal met de beker in zijn handen staan op Anfield. "Prachtig, echt waanzinnig", de superlatieven rollen over de tong bij Maaskant, die het succes van de spelers wat breder trekt.

Presentator Rick Kraaijeveld merkt op dat er straks in het Nederlands eltal drie Premier League-winnaars op het veld staan. "Ja, kijk. Dat is dus de basis om Europees- of wereldkampioen te worden", benoemt Maaskant. "Dat zie je altijd terug. Landen die kampioen worden, hebben altijd spelers in het team staan die de Champions League hebben gewonnen of in de top-5 competities kampioen zijn geworden." Wel plaatst hij een kleine kanttekening: "Met Nederland vind ik dat we aanvallend toch nog altijd tekort schieten." Daar is dus nog wat werk aan de winkel.

