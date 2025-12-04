Alle voetbalfans uit de wijde wereld kijken vrijdag naar Washington. Daar zal vlakbij het Witte Huis de loting van het WK 2026 plaatsvinden. Maar dat is pas deel één van het feest. De groepsindelingen worden dan bekendgemaakt en Nederland weet dan dus met wie het in de poulefase moet afrekenen. Maar 24 uur later wordt er wéér geloot. Dit is hoe het precies in zijn werk gaat.

De loting van de groepsfase wordt dus op vrijdagavond 18.00 uur gedaan, maar in de Verenigde Staten spreiden ze liever het evenement over twee dagen. Dat betekent dat er 24 uur later op zaterdagavond wederom een evenement zal plaatsvinden. Namelijk de openingsceremonie van het toernooi.

Openingsceremonie op zaterdag

Op die bewuste openingsceremonie zal elke speelstad aan een wedstrijd gekoppeld worden met de speeltijd erbij. Dat betekent dat Ronald Koeman en Oranje, en Dick Advocaat met Curaçao pas op zaterdagavond écht weten waar ze aan toe zijn. Vrijdag kennen ze dus de tegenstanders en weten ze in welke groep ze zitten, maar pas zaterdag ontdekken ze de exacte omstandigheden. Op die dag worden pas de exacte tijdstippen van de duels en de precieze speelsteden bekendgemaakt.

Maar, een aantal dingen zijn al wel zeker over de loting en de speelsteden. Zo weten we al dat Spanje en Argentinië elkaar pas eventueel in de finale treffen, net als Engeland en Frankrijk.

Groepsindeling

Wat we ook al weten is dat er niet meer dan twee landen uit Europa in een groep mogen komen. Eigenlijk willen ze geen enkele groep met landen uit dezelfde confederatie, maar er doen teveel Europese landen mee om dat te voorkomen.

Nederland kan wel al er achter komen of ze een gunstige groep loten. Een aantal groepshoofden moeten het namelijk in een eventuele knock-outronde opnemen tegen de nummer 3 van een andere poule, terwijl andere groepshoofden tegen de nummer 2 van een andere poule moeten.

'Voordelige' poules

Dat zit als volgt: De nummers één en twee gaan dit WK sowieso door naar de knock-outfase, maar ook de acht beste nummers drie. En dat kan voor een flink nadeel voor Nederland zorgen. Er gaan in totaal 32 landen door naar de knock-outfases. De twaalf poulewinnaars. twaalf nummers twee en acht beste nummers drie. Dat betekent dus dat niet iedere groepswinnaar 'geluk' heeft en een nummer drie treft. Komt Oranje in groep C, F, H of J dan hebben ze pech en ontmoeten ze een nummer 2.

Stel je WK-groep samen

Wie de tegenstanders voor Oranje worden, is dus nog even afwachten. Wel kun je alvast je voorkeur doorgeven via Sportnieuws.nl. Stem via de onderstaande polletjes op jouw favoriete land per pot en stel zo je gewenste poule van Oranje samen.