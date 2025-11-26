Steven Bergwijn maakte in 2024 de overstap van Ajax naar het Saoedische Al-Ittihad. Daar krijgt hij de nodige kritiek. Hij beet in een recent interview van zich af en dat ging viraal.

De aanvaller maakte dit seizoen zes doelpunten in twaalf wedstrijden bij zijn club. Het team presteert echter ondermaats in de Saudi Pro League en haalde slechts 14 punten uit negen wedstrijden. Daarmee staat de ploeg op de zevende plaats. Dertien punten onder koploper Al-Nassr.

Er werd maandag nog 4-2 verloren van Al-Duhail in de Aziatische Champions League. Volgens critici speelt Bergwijn niet zo goed als vorig seizoen, toen de club landskampioen werd en de beker won. Daar reageerde de Nederlander op in een openhartig interview.

'Ik doe altijd mijn best'

"Ik doe altijd mijn best", zei de 28-jarige. "Je kent voetbalfans: als je één of twee wedstrijden niet scoort, zeggen ze dat je niet meer dezelfde bent als vroeger."

Het kan snel gaan in de voetbalwereld. "Als je de volgende wedstrijd een hattrick maakt, ben je opeens de nieuwe Messi. Het boeit me niet", sprak Bergwijn in een video die inmiddels al ruim een miljoen keer is bekeken.

De reacties zijn niet mals voor de oud-PSV'er en Ajacied. Fans van Al-Ittihad zien de voetballer liever terugkeren naar de Eredivisie.

'Spelers voerden plan niet uit'

Ook trainer Sérgio Conceição haalde na de nederlaag maandag uit naar zijn eigen ploeg. “Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak", zei de Portugese coach. "Ik had een plan gemaakt, maar de spelers voerden dat helemaal niet uit. En ook de reactie van de spelers in ons verdedigende derde deel liet te wensen over.”

“We hebben aanvallend gewisseld met als doel er nog een gelijkspel uit te halen of zelfs te winnen, maar dan is het ook essentieel om efficiënt te verdedigen", vervolgde hij. "Ik feliciteer onze tegenstander en hoop dat de fans onze excuses zullen accepteren voor wat hier gebeurd is. Verder heb ik er niets meer aan toe te voegen.”

