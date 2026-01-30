Louis van Gaal weet nog niet of hij als adviseur aan zal blijven bij Ajax. De oud-coach wordt als extern adviseur gevraagd om mee te denken over bepaalde situaties, maar het is nog maar de vraag of de nieuwe raad van commissarissen hier ook op zit te wachten.

"Ik moet nog zien of ik die eer krijg", zei hij bij het televisieprogramma Pauw & De Wit. De 74-jarige Van Gaal is sinds oktober 2023 verbonden aan Ajax als extern adviseur. De oud-trainer adviseert daarin vooral de raad van commissarissen in het maken van beslissingen. Dat orgaan is binnen Ajax verantwoordelijk voor het controleren van de clubleiding. Veel fans zeggen bijvoorbeeld dat de rvc ook deels schuldig is aan het bloedbad dat voormalig technisch directeur Sven Mislintat achterliet. Omdat de raad de Duitser niet genoeg controleerde.

'Is nog maar de vraag'

Ajax krijgt binnenkort een nieuwe raad van commissarissen met Lesley Bamberger als voorzitter. "Ik was adviseur van Michael van Praag en ik ben later door zijn opvolgster gevraagd of ik adviseur wilde blijven", doelde Van Gaal op Carolien Gehrels. "Dat is nu nog maar de vraag."

Jordi Cruijff begint op 1 februari als technisch directeur bij Ajax. Van Gaal heeft de zoon van Johan Cruijff nog niet gesproken. "Ik ga binnenkort met hem om de tafel zitten", zei hij. "Ik ken hem niet goed. Normaal heb ik overal een mening over, maar nu niet." Van Gaal was van 2003 tot 2004 een jaar technisch directeur van de Amsterdammers en in die hoedanigheid zal hij Cruijff van advies kunnen voorzien.

Louis van Gaal

Van Gaal is bij Ajax een zeer bekende naam, omdat hij in twee verschillende periodes werkte bij de Amsterdamse club. In 1988 begon de oud-voetballer zijn trainerscarrière in Amsterdam toen hij tegelijkertijd de Onder 19 en de beloften van Ajax onder zijn hoede nam. Vervolgens groeide hij door naar assistent-coach bij de club en in 1991 werd hij bij Ajax voor het eerst in zijn loopbaan hoofdtrainer. Het betekende het startschot van een loopbaan die hem naar grote clubs als FC Barcelona, Manchester United, Bayern München en het Nederlands elftal leidde.