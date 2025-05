Man United-speler heeft 'geen spijt' na obsceen gebaar richting Aziatische fans

Manchester United-speler Amad Diallo heeft tonnen kritiek over hem heen gekregen. De Ivoriaanse aanvaller liep tijdens een tournee in Maleisië de bus uit en stak zijn middelvinger op naar fans. Spijt? Dat heeft hij niet.

Het zorgde voor opmerkelijke beelden die snel het hele internet overgingen. "Amad, Amad!", roepen de meeste fans bij de komst van de topvoetballer. Toch blijkt hij het niet met iedereen goed te kunnen vinden. Dat heeft te maken met de moeder van Diallo.

Volgens The Daily Mail wordt de 22-jarige Diallo bedreigd door een Manchester United-fan uit Maleisië. "Ik heb respect voor mensen, maar niet voor diegenen die mijn mama beledigen", schrijft de voetballer op X. Opvallend is dat op beelden niets te horen is van enige belediging naar de moeder van de 6-voudig international.

"Ik had zo niet mogen reageren, maar ik heb geen spijt van mijn actie. We hebben een goede tijd beleefd in Maleisië, met geweldige mensen."

Manchester United ontsnapt aan volgende dieptepunt tijdens buitenlandse tour in Hong Kong Manchester United verloor in het laatste duel van het seizoen de Europa League finale tegen Tottenham Hotspur. De Engelse club heeft een volgend dieptepunt af weten te wenden tijdens een oefenduel met Hong Kong.

Man United in Azië

Momenteel reist Manchester United Azië rond om een aantal oefenwedstrijden te voetballen. Het niveau bleek sterker dan verwacht. Woensdag verslikte de sterke selectie zich namelijk in de ASEAN All Stars, een groep internationals van Zuidoost-Aziatische landen en andere spelers uit de regionale competities. Er werd met 1-0 verloren.

Vrijdagmiddag speelde Man United een stuk beter tegen het nationale team van Hongkong. De ploeg van coach Ruben Amorim won met 1-3 door doelpunten van Chido Obi (2x) en Ayden Heaven. Diallo viel in.

Amad diallo saying that they were insulting his mother?? No signs of anything here pic.twitter.com/K4jFd8XklD — 🎟️ (@benafcc) May 29, 2025

Dramatisch seizoen

De reis in Azië is de afsluiter van een dramatisch seizoen. Manchester United eindigde als vijftiende en verloor de finale van de Europa League. Diallo liet met acht doelpunten in 26 wedstrijden zijn waarde zien voor Man United in de Premier League.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.