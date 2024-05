Speler van het jaar Micky van de Ven schiet Tottenham Hotspur naar een late overwinning

De 23-jarige Micky van de Ven gaat als een speer bij zijn club Tottenham Hotspur en is dan ook uitgeroepen tot speler van het jaar. Dit bekroonde hij zaterdag met de winnende goal in de slotfase tegen Burnley, dat daardoor degradeerde uit de Premier Leageu

Op vrijdag werd Micky van de Ven uitroepen tot speler van het jaar door de fans van Tottenham Hotspur, en op zaterdag bedankt hij hen door de winnende te scoren tegen Burnley. Hij staat inmiddels op 25 gespeelde wedstrijden voor de Spurs en scoorde tot nu toe drie keer voor de Engelse club.

Micky van de Ven schiet Tottenham Hotspur naar overwinning tegen Burnley Een mooi moment voor Oranje-international Micky van de Ven. De verdediger van Tottenham Hotspur maakte voor zijn ploeg het winnende doelpunt tegen Burnley.

Spurs op plek vijf

Dankzij dit belangrijke goal van de Nederlander en het gelijkspel van Newcastle tegen Brighton, staat Spurs nu zes punten los van Newcastle op de vijfde plek. Daarnaast heeft deze overwinning ook een einde gemaakt aan de slechte reeks van vier nederlagen op rij.

Spurs moet nog twee wedstrijden spelen, eentje tegen Manchester City en de laatste wedstrijd tegen Sheffield United. Met vier punten achterstand op de nummer vier Aston Villa en zes punten los op de nummer zes Newscastle, eindigt Spurs waarschijnlijk op plek vijf dit seizoen.

Van de Ven belangrijk

Van de Ven begon ooit zijn loopbaan als profvoetballer bij FC Volendam. Afgelopen zomer ruilde hij het Duitse VfL Wolfsburg in voor de Spurs en beleefde een geweldig seizoensstart. Helaas gooide een hamstringblessure roet in het eten, maar vanaf januari was de Nederlander weer op de Engelse velden te bewonderen. Hij maakt ook een goede kans op een plek in de EK-selectie van Ronald Koeman.

Micky van de Ven door Tottenham-fans verkozen tot Speler van het Jaar Micky van de Ven is door de fans van Tottenham Hotspur uitgeroepen tot speler van het jaar. De verdediger werkt momenteel zijn eerste seizoen in Londen af. Een paar maanden geleden maakte de 23-jarige Noord-Hollander ook zijn Oranje-debuut. De prijs werd uitgereikt door de Official Supporters’ Clubs, waarin alle supportersverenigingen van de Spurs zijn verenigd.

Het is niet de eerste keer dat Van de Ven de winnende goal maakt voor zijn Engelse club. Dit deed hij tegen Luton Town ook al terwijl Spurs toen met tien man verder moest door een oliedomme rode kaart van middenvelder Yves Bissouma.

Dat de Nederlandse verdediger belangrijk is voor zijn club, dat is wel gebleken.Eerder deze maand in de wedstrijd tegen Chelsea had Van de Ven wederom een heerlijke actie waar hij de bal van de lijn weet te houden.