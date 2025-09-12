Manchester United-trainer Ruben Amorim heeft zich uitgesproken over het vertrek van doelman André Onana bij de club. Volgens de Portugees was verandering noodzakelijk. "Soms is het pech."

De persconferentie van Amorim, voorafgaand aan de derby tegen Manchester City, stond volledig in het teken van de bizarre transferperiode. United wisselde van keeper: Onana vertrok naar Trabzonspor en Lammens kwam over van Antwerp.

Na een reeks blunders werd het duidelijk dat de oud-Ajacied beter kon vertrekken bij de club. Zelfs de supporters waren blij met de exit van Onana. "Soms is het moeilijk om de reden uit te leggen", aldus Amorim. "Ik denk dat we begrepen dat er een verandering nodig was."

'Moeilijk voor hem'

"Soms is het het moment of pech. Het is moeilijk voor hem, voor ons", vervolgt de trainer. "Ons idee is om een verandering in de keeperspositie door te voeren, maar ik wens André het allerbeste. Hij was erg goed in zijn werk en probeerde de spelers te helpen, maar soms kun je alle kwaliteit van de wereld hebben, maar is er een verandering nodig," zei hij, zonder verder in details te treden.

Onana raakte zijn basisplaats al kwijt aan Altay Bayindir, die ook in het Etihad Stadium onder de lat zal staan. De Belgische Lammens krijgt nog tijd om te wennen. "Het is een andere competitie, een ander land, andere trainingen, een andere bal. Dus we proberen dat zo te houden en ze zullen vechten voor de positie, maar voor mij is het in deze wedstrijd duidelijk dat Altay zal starten."

Amorim is wel te spreken over de nieuwe aanwinst. "Lammens is een keeper met veel potentieel. Ik weet dat we in een periode zitten waarin de keeper erg sterk moet zijn en veel ervaring moet hebben. We zitten ook in een periode waarin we naar het heden moeten kijken, maar ook met focus op de toekomst. Hij is een extra optie voor ons is om te spelen, en hij zal er klaar voor zijn."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.