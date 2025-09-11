André Onana verruilt Manchester United voor Trabzonspor. De doelman maakte dinsdag een dure fout in de WK-kwalificatie en raakte daarna in opspraak door een incident met een supporter. In Manchester zijn ze hem liever kwijt dan rijk, maar in Turkije werd hij enthousiast onthaald.

Op sociale media is te zien dat de doelman in Turkije is geland. Hij werd op het vliegveld opgewacht door enthousiaste fans van zijn nieuwe club. De oud-Ajacied kan wel een steuntje in de rug gebruiken na een periode vol ophef.

De keeper van Kameroen blunderde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kaapverdië. Kameroen verloor met 1-0, mede doordat Onana te laat uit zijn doel kwam en vervolgens de verkeerde kant opdook bij het schot van voormalig MVV-aanvaller Dailon Livramento.

Na het laatste fluitsignaal liep de spanning verder op. Fans stroomden massaal het veld op om selfies te maken met de veelbesproken doelman. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe Onana een supporter wegduwt. Even later werd er zelfs een fles in zijn richting gegooid. Volgens een bron deed hij dat voor zijn eigen veiligheid.

Basisplaats kwijt

De 29-jarige Onana raakte onlangs ook zijn basisplaats kwijt aan Altay Bayindir bij Manchester United. Trainer Ruben Amorim was ontevreden over hem. United betaalde ook nog 25 miljoen euro aan Antwerp voor keeper Senne Lammens.

Op sociale media zijn de fans van Manchester United door het dolle heen na het horen van het vertrek van Onana. Onder de post van de transfer van transferkoning Fabrizio Romano gaan fans massaal uit hun dak. "Bedank God dat Onana weg is'', schrijft iemand. Een ander stelt: "Laat Onana nooit meer terugkeren''.

Onana verliet Ajax drie jaar geleden voor Internazionale en vertrok een seizoen later naar Manchester United, waar Erik ten Hag toen trainer was.

Trabzonspor staat tweede in de Turkse competitie, met twee punten achterstand op koploper Galatasaray.