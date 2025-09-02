Manchester United ging vorige week hard onderuit in de EFL Cup. De ploeg van Ruben Amorim werd na een bizarre strafschoppenserie (12-11) uitgeschakeld door vierdeklasser Grimsby Town. Die blamage krijgt nog een staartje vanwege een 'computerprobleem'.

In het bekerduel werd een late comeback van United van 0-2 naar 2-2 alsnog compleet tenietgedaan door de strafschoppenserie. De trainer durfde zelf niet eens naar de penalty's te kijken.

Nu blijkt echter dat Grimsby een regel heeft gesconden. Ze speelden namelijk van de 73e minuut met middenvelder Clarke Oduor. Maar die was helemaal niet speelgerechtigd, geeft de club nu zelf toe.

Odour werd namelijk pas één minuut na de deadline van 12.00 uur, op de dag voor de wedstrijd, op het wedstrijdformulier gezet. Overigens was hij wel de eerste speler die een penalty miste. Vervolgens miste ook Matheus Cunha van United, waardoor de stand weer gelijk was. Het was uiteindelijk het schot van Bryan Mbeumo op de lat, dat de ploeg van Amorim de das omdeed.

Straf

Het feit dat Odour niet op de lijst met speelgerechtigde spelers stond, werd echter niet opgemerkt door een 'computerfout' op de dag van de wedstrijd. Later heeft Grimsby zelf de EFL hierover ingelicht. Ze zullen ook de straf sccepteren die met de overtreding gepaard gaat.

Dat houdt echter niet in dat Grimsby uit het toernooi wordt gezet. In dat besluit wordt rekening gehouden met het bewijs en de eerdere beslissingen die zijn genomen na overtredingen in de League Cup. De EFl heeft wel een boete voorgesteld tussen de 10.000 en 20.000 pond. Die zal voor het einde van het seizoen betaald moeten worden.

De club legt zich volledig bij die uitspraak neer. "We hebben na dit incident onze processen geëvalueerd en strenge maatregelen genomen zodat dit niet nog eens kan gebeuren", benadrukt Grimsby in een statement. "We bedanken de EFL voor het herkennen van onze medewerking aan het onderzoek. We willen de hoogste professionele standaarden handhaven en ons aan de regels houden."

Als hetzelfde voorval had plaatsgevonden in de FA Cup waren de gevolgen voor Grimsby een stuk ernstiger geweest. Een club zou bij het inzetten van een speler die niet speelgerechtigd is namelijk uit het toernooi worden gezet. Dat gebeurde in 2023 nog met Barnsley nadat zij een speler gebruikten tegen Horsham die niet op de lijst stond. Horsham mocht daardoor weer terug in het toernooi.

Premier League

In de Premier League heeft United zich ook nog niet van zijn beste kant laten zien. Na drie speelronden staat de ploeg pas op 4 punten. Daarmee staat het op de negende plaats in de competitie.

