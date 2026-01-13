Manchester United heeft een nieuwe coach aangesteld. Michael Carrick zal het seizoen als interim-trainer afmaken bij de gevallen topclub. Hij neemt het stokje over van Darren Fletcher, die tijdelijk de honneurs waarnam na het ontslag van Ruben Amorim.

Michael Carrick en de leiding van Manchester United hebben een akkoord bereikt over zijn terugkeer als manager van de club, meldt The Athletic. De 44-jarige oud-speler van het team volgt de onlangs ontslagen Amorim op. Ole Gunnar Solskjær was de andere optie voor de bazen van The Red Devils.

Carrick stond al eerder tijdelijk aan het roer bij United, tussen november en december 2021, toen hij Solskjær opvolgde. Daarna was hij drie jaar lang de hoofdtrainer van Middlesbrough. Die club speelt al jaren in de Championship. Het lukte Carrick in het seizoen 2022/2023 om vierde te eindigen met Boro, maar dat leverde geen promotie op. Hij staat er als trainer om bekend voor stabiliteit en controle te zorgen.

Rijke carrière als speler

De 44-jarige Engelsman heeft een rijke carrière als speler achter de rug bij Manchester United. De 34-voudig international speelde liefst twaalf seizoenen op Old Trafford en kwam in die periode tot 464 wedstrijden voor de club. Carrick won vijfmaal de Premier League en één keer de Champions League met Manchester United.

