Het ontslag van manager Ruben Amorim bij Manchester United heeft de club tot nu toe weinig goeds gebracht. Zondag werd de ploeg in eigen huis uit de FA Cup geknikkerd.

Soms is er sprake van een 'schokeffect' als een trainer de laan uit wordt gestuurd. Want na een ontslag worden soms de nodige punten binnengesprokkeld. Datgeen kan niet gezegd worden voor Manchester United.

Brighton & Hove Albion was namelijk met 1-2 te sterk op Old Trafford. United speelde de nodige kansen bij elkaar, maar het netje werd slechts één keer gevonden. Brighton mocht op zijn beurt twee keer juichen, mede dankzij voormalig Manchester United-spits Danny Welbeck, die de 0-2 voor zijn rekening nam. Tot overmaat van ramp kreeg ManUnited-invaller Sea Lacey ook nog een rode prent.

Veelbewogen week

Door dit resultaat ligt Manchester United uit de FA Cup: een nieuw dieptepunt in een toch al veelbewogen week. Maandag werd manager Ruben Amorim de laan uit gestuurd. De Portugees volgde in oktober 2024 Erik ten Hag op, die vanwege tegenvallende resultaten moest vertrekken. Onder Amorim ging het echter allesbehalve beter.

De tegenvallende resultaten en een ruzie met de clubleiding deden hem uiteindelijk de das om. Afelopen maandag moest hij zijn spullen pakken. Sindsdien neemt Darren Fletcher het stokje van hem over.

Veel succes heeft de trainerswissel echter nog niet opgeleverd. Eerder deze week verspeelde United onder Fletcher ook al punten tegen laagvlieger Burnley, de voorlaatste op de Premier League-ranglijst. Twee goals van Benjamin Sesko waren niet genoeg: het werd 2-2. Van een schokeffect is tot nu toe dan ook geen sprake.

