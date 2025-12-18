Bij Manchester United zit het talent Kobbie Mainoo in een moeilijke positie. De middenvelder speelt weinig onder trainer Rúben Amorim en er wordt druk gespeculeerd over een vertrek. Clublegende Roy Keane vindt dat de hij moet blijven, knokken en vooral niet luisteren naar onruststokers om hem heen. Hierbij heeft de oud-aanvoerder van United een sterke mening over de actie van de broer van Mainoo.

Keane heeft er weer eens geen doekjes om gewonden. Volgens de voetballegende moet Kobbie Mainoo niet denken aan een transfer, maar zich gewoon vastbijten in zijn plek bij de club. Het 20-jarige talent komt dit seizoen amper aan spelen toe onder Rúben Amorim en begon geen enkele keer in de Premier League in de basis. Zijn enige basisplaats was in het verloren bekerduel tegen Grimsby Town, en dat zegt eigenlijk al genoeg.

'Free Mainoo'

Mainoo zou richting het einde van de transferperiode hebben gevraagd om verhuurd te worden, maar United zag dat niet zitten. Sindsdien gaat het vooral over zijn toekomst, zijn frustratie en de vraag of hij nog wel perspectief ziet op Old Trafford.

'Idiote' halfbroer

Dat werd nog verder aangewakkerd toen zijn halfbroer bij de knotsgekke 4-4 tegen Bournemouth in het stadion verscheen met een shirt met de tekst 'Free Mainoo'. Een goed bedoelde actie misschien, maar Roy Keane vond het vooral dom. en noemde hem een 'idioot'.

Keane met sterke mening

In de podcast Stick to Football haalde hij hard uit. Volgens Keane moet Mainoo zijn mond houden, hard trainen en laten zien dat Amorim niet om hem heen kan. Hij wees erop dat iedere jonge speler periodes kent waarin het tegenzit. Dan is het volgens hem de bedoeling om karakter te tonen en niet meteen naar de uitgang te kijken. Daarbij vond hij het optreden van de familie vooral onnodig olie op het vuur gooien.

Keane vindt niet dat Mainoo moet vertrekken: "Wil je mij vertellen dat hij niet even zes maanden kan wachten? Misschien vertrekt de manager wel in de zomer. Hij is twintig jaar oud. Wat is er mis mee om gewoon even op de bank te zitten en te leren?"

Amorim geeft geen garanties

Amorim zelf houdt zich rustig en zegt dat hij best met de middenvelder wil praten, maar geeft geen garanties. Voorlopig blijft het verhaal van Mainoo dus een groot vraagteken. Het is nu vooral aan hem om te bewijzen dat hij meer is dan een talent op de bank.

