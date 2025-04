Manchester United-legende maakt gevallen topclub helemaal af: 'Ze zijn bezig alles te vernietigen'

Manchester United is al jaren onherkenbaar en de naam topclub niet meer waard. De Engelse gevallen grootmacht kan de vele kritiek al nauwelijks aan, maar krijgt nu ook de wind van voren van een eigen legende.

Eric Cantona heeft geen goed woord over voor eigenaar Jim Ratcliffe van Manchester United. "Hij en de directeurs zijn bezig om alles te vernietigen", zei de oud-speler van Manchester United.

'Ze hebben voor niemand respect'

"Ze hebben voor niemand respect", zei Cantona op een evenement van FC United, een amateurclub die is opgericht door teleurgestelde fans van Manchester United. "Manchester United was een grote familie, maar dat geldt niet meer sinds Ratcliffe er is. Ze willen zelfs niet meer dat Sir Alex Ferguson ambassadeur is. Hij is meer dan een legende."

Manchester United doet er alles aan om geld te winnen. De club moet een schuld van 1 miljard pond aflossen en heeft daarbij de ticketprijzen voor volgend seizoen verhoogd. Ook verdwijnt een deel van een tribune, waar normale supporters moeten plaatsmaken.

'Dat is onmogelijk'

Cantona werd in de jaren negentig vier keer kampioen met United. Hij snapt niet dat Ratcliffe een nieuw stadion met 100.000 zitplaatsen wil bouwen. "Ik vind niet dat United kan spelen in een ander stadion dan Old Trafford. Voor mij verloor Arsenal zijn ziel toen het wegtrok uit Highbury, en ik denk dat veel supporters hetzelfde vinden. Kun je je voorstellen dat Liverpool in een ander stadion dan Anfield speelt? Dat is onmogelijk."

Dramatisch seizoen

Manchester United beleeft een slecht seizoen en staat dertiende in de Premier League. De ploeg van trainer Ruben Amorim heeft nog een kleine hoop op een tastbare herinnering voor dit verder verloren seizoen. De club staat in de kwartfinales van de Europa League en treft daarin Olympique Lyon. Alleen via die weg lijkt Europees voetbal voor volgend seizoen nog te halen.

Oude bekenden

Bij United staan de Nederlanders Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee onder contract. Ook ex-Ajacieden André Onana, Lisandro Martinez, Christian Eriksen en Noussair Mazraoui zijn onderdeel van de selectie.

Nemanja Matic, oud-speler van United, komt nu als speler van Lyon zijn oude club tegen.

