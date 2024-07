'Manchester United moet gigantisch bedrag betalen voor oud-PSV'er, drukke dagen Erik ten Hag'

Manchester United is druk bezig met het kopen van nieuwe spelers voor het aankomende seizoen. Voor centraal achterin heeft Erik ten Hag zijn oog laten vallen op Jarrad Branthwaite van Everton. Hij speelde op huurbasis ook een jaartje voor PSV en de Engelsman kost nu een enorm bedrag.

Volgens Engelse media moet United flink lappen voor de Engelse centrale verdediger. Een eerste bod van zo'n veertig miljoen euro werd al afgewezen, de tweede poging zou volgens onder meer The Daily Mail een bedrag van boven de vijftig miljoen euro zijn. Waarschijnlijk is dat nog niet genoeg, want Everton zou voor de 22-jarige liefst 82 miljoen euro willen.

Branthwaite kende een ijzersterk seizoen met Everton, dat hem in 22/23 nog stalde bij PSV. Daarmee won hij de KNVB Beker. Toen hij terugkeerde naar Engeland speelde hij in de Premier League zo sterk, dat hij debuteerde voor de Engelse nationale ploeg en clubs als United nu enorm veel geld voor hem over hebben.

Nederlanders naar Manchester United

De club van Ten Hag is sowieso druk bezig op de transfermarkt. De kans is groot dat twee Oranje-internationals naar Old Trafford verkassen. Het zou gaan om Matthijs de Ligt (Bayern München) en Joshua Zirkzee (Bologna). Beiden zijn momenteel in Duitsland vanwege het EK, waar Nederland woensdagavond de halve finale speelt tegen Engeland.

Er lijken ook spelers te vertrekken bij United. De veelbesproken Mason Greenwood, die lang verdacht werd van verkrachting, vertrekt zeer waarschijnlijk naar Olympique Marseille en ook voor Donny van de Beek komt er een einde aan zijn tijdperk in Engeland. De middenvelder mislukte bij de topclub en lijkt zijn geluk nu te beproeven bij het Spaanse Girona, waar Daley Blind momenteel ook speelt.