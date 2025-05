Manchester United zet zichzelf ook buiten Europa voor schut: sterren pijnlijk onderuit in Azië

Manchester United blijft maar in aanzien dalen. Ooit was de recordkampioen van Engeland een grootmacht die angst inboezemde. Inmiddels is de gevallen topclub niets meer dan een tijger zonder tanden en klauwen. Alsof het seizoen in Europa al niet erg genoeg was, ging het in het naseizoen woensdag weer pijnlijk mis.

De gemankeerde ploeg van trainer Ruben Amorim reisde naar Azië voor een vriendschappelijk duel tegen een team van 'all stars' van het continent. Je zou denken dat de Portugese coach zijn al zo vaak bekritiseerde sterren rust zou geven, maar hij zette vrijwel alle a-spelers in de basis. Het eerste half uur stonden er maar liefst acht sterren in de basis: André Onana, Harry Maguire, Casemiro, winteraankoop Dorgu, Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo en Rasmus Hojlund.

Ruben Amorim haalt uit naar Manchester United-speler op training: 'Bid dat je niet terug hoeft te komen' Ruben Amorim heeft keihard uitgehaald naar één van zijn spelers bij Manchester United, schrijven Britse media. De Portugese trainer van de gevallen topclub zou Alejandro Garnacho goed de waarheid hebben verteld.

Doelpuntenmaker uit Myanmar

Gedurende de vriendschappelijke wedstrijd tegen ASEAN All Stars wisselde Amorim wel het hele elftal, waardoor veel jeugdspelers hun kans kregen. Maar dat zij de toekomst zijn en United er weer bovenop moeten helpen, lieten ze niet echt blijken. Het veredelde jeugdteam kreeg halverwege de tweede helft de enige goal van de wedstrijd te verwerken. Maung Maung Lwin uit Myanmar scoorde voor de Aziatische sterren en bepaalde daarmee de eindstand op 1-0. Toen stonden ook Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho en Amad Diallo op het veld.

Volgende zwarte bladzijde

Het is de volgende zwarte bladzijde in het dikke boek dat 'de teleurstelling van Manchester United' heet, zeker dit seizoen. De ploeg van Amorim eindigde op de zwaar teleurstellende vijftiende plaats in de Premier League. In de FA Cup (vijfde ronde) en Carabao Cup (kwartfinale) volgden ook troosteloze uitschakelingen. In de Europa League had United lang kans om het seizoen te redden, maar uitgerekend het eveneens geplaagde Tottenham Hotspur ging er in de finale met de prijs vandoor.

'Manchester United gaat het moeilijk krijgen': opvolger Erik ten Hag mag deze zomer niet veel doen Manchester United-trainer Ruben Amorim heeft slecht nieuws voor supporters van de club. Na het slechte seizoen kan de Portugees niet veel doen om het tij te keren, zo laat hij weten op een persconferentie.

Acht miljoen pond

Alsof deze nieuwe teleurstelling in Azië niet genoeg is, moeten de ongetwijfeld uitgebluste spelers nog een keer aan de bak. Vrijdag sluit United het naseizoen af in Hong Kong met weer een oefenwedstrijd. Vooral de financiële man is blij met de reis, want volgens Sky Sports krijgt de club zo'n acht miljoen pond (zo'n tien miljoen euro) voor de twee oefenpotjes.