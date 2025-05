'Manchester United gaat het moeilijk krijgen': opvolger Erik ten Hag mag deze zomer niet veel doen

Manchester United-trainer Ruben Amorim heeft slecht nieuws voor supporters van de club. Na het slechte seizoen kan de Portugees niet veel doen om het tij te keren, zo laat hij weten op een persconferentie.

De club werd vijftiende in de Premier League en verloor de Europa League-finale van Tottenham Hotspur. Daardoor loopt United Europees voetbal mis. Dat heeft grote gevolgen voor komende transferperiode.

Na het mislopen van Europees voetbal wil Amorim met een kleinere selectie gaan werken. "Een grote groep hebben we komend seizoen niet nodig", vertelde de Portugees, die met zijn elftal voor een commerciële trip naar Kuala Lumpur is gevlogen om daar twee oefenwedstrijden te spelen.

'We gaan het moeilijk krijgen'

"We hadden twee plannen gemaakt: één met Champions League-voetbal en één zonder", legde Amorim uit. "Natuurlijk hebben we een plan om nieuwe spelers te halen. Maar we kunnen gewoon niet zoveel veranderen, omdat we met de Financial Fair Play-regels zitten."

"We mogen deze zomer niet veel doen op de transfermarkt, ook niet als we ons wel voor de Champions League hadden geplaatst. Dus we zijn voorbereid", vervolgde Amorim. "Ons grote plan is om vooruitgang te boeken met het team dat we hebben, om de jeugdopleiding te verbeteren. We gaan het moeilijk krijgen. Het is belangrijk om nu dicht bij elkaar te blijven."

De resultaten van afgelopen seizoen waren dramatisch. Na een slechte start onder Erik ten Hag nam Amorim in november het stokje van hem over. Maar ook hij wist het tij niet te keren. De vijftiende plek in de Premier League is de laagste klassering op het hoogste niveau sinds 1974, toen de club degradeerde.

