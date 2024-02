John van 't Schip ziet het probleem bij Ajax: 'Dat is geen kritiek op de invallers'

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk tegen NEC in eigen huis. Tweemaal werd er een voorsprong weggegeven, ook miste het sprankelende spel. John van 't Schip wist wel waardoor dat kwam: "Je ziet dat als de twee vleugelspelers met ervaring er niet bij zijn, en je dat ook weer moet veranderen, het er niet beter op wordt."

NEC kreeg in de laatste minuten toch nog een puntje mee naar huis en daarmee Ajax wederom een dreun te verwerken. Van 't Schip baalde zichtbaar bij de persconferentie: "Het is zuur om in de laatste minuten een doelpunt tegen te krijgen, waardoor je punten verliest die je graag had willen hebben. Over de hele wedstrijd was het niet goed genoeg. Je ziet dat als de twee vleugelspelers met ervaring er niet bij zijn, en je dat ook weer moet veranderen, het er niet beter op wordt. Niet in het vertrouwen, niet in de kwaliteit en dan zie je dat het minder wordt. Dat is geen kritiek op de invallers, maar dat is gewoon zo."

Kwaliteit

Van 't Schip ziet dat dit gewoon is wat het is. Soms pakt Ajax wel de punten, soms niet. "We hebben in veel wedstrijden voor elkaar gekregen punten bij elkaar te sprokkelen en dat lukte vandaag niet. We missen weer wat spelers en dat breekt ons - letterlijk - een beetje op. Voetballend was het absoluut niet des Ajax."

Jordan Henderson baalde er ook van dat er wederom laat in de wedstrijd punten verspeeld worden. "Het is vervelend dat ik nog steeds niet gewonnen heb bij Ajax, maar we moeten hard blijven werken en dan komen die punten wel."

Keuzes op de flanken

Bij het missen van die twee sterkhouders (Steven Berghuis en Steven Bergwijn) heeft Van 't Schip al meerdere spelers geprobeerd als invaller. Chuba Akpom stond er al eens, Carlos Forbs is ook eerder al gestart in de basis als vervanger en vandaag was het Jaydon Banel die zijn basisdebuut mocht maken als invaller van Berghuis.

"Met Banel hadden we het idee dat hij wat meer diepte én voetballend kon brengen. Forbs is daarin meer recht toe recht aan en brengt op een andere manier iets. Dat pakte niet echt uit, hij scoorde wel maar vanaf de zijkanten kwam er te weinig. De spelers die ik kan brengen bij afwezigheid, hebben zeker niet de kwaliteiten die Berghuis en Bergwijn hebben en dat voelt het elftal gewoon."

Debuut Jaydon Banel

Jaydon Banel maakte zijn basisdebuut voor Ajax en had een groot aandeel bij de eerste goal. Zijn inzet ging via Brobbey het doel in. Henderson, gelegenheidscaptain, was tevreden. "Hij deed het erg goed, denk ik. Hij is natuurlijk een groot talent, maar dat zag ik al een paar keer bij Jong Ajax. Hij had natuurlijk een groot aandeel in eerste goal. Hij heeft erg hard gewerkt vandaag."

Van 't Schip was dus wat ontevreden over de buitenspelers, maar voor Banel was hij vooral blij dat hij dicht bij een goal was. "Ik was erg blij voor hem dat hij die goal maakte en je hoopt dat dat dan vertrouwen geeft. Hij werd niet geholpen door het elftal dat niet vanuit een Ajax-gezicht speelde vandaag. Daardoor was het voor hem ook een wedstrijd van vechten en hij wil liever acties maken en meer aan de bal komen. Hij werd vededigend soms verrast. Dat is het verschil tussen Jong en weer een stapje hoger, sneller handelen en sterker worden. Daarom heeft hij vandaag misschien niet gebracht wat hij had gewild en wij hadden verwacht."