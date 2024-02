Nieuwe dreun Ajax: NEC pakt diep in blessuretijd verdiend een punt in Amsterdam

Ajax heeft in extremis twee dure punten verspeeld in eigen huis tegen NEC. Een kwartier voor tijd kwam Ajax op 2-1, maar in de 95e minuut liep Rober González de 2-2 binnen, waardoor NEC toch met een punt naar huis gaat.

John van 't Schip moest noodgedwongen wat wijzingingen aanbrengen aan de opstelling ten opzichte van donderdag. Steven Berghuis was niet fit genoeg en zat niet bij de selectie. Van 't Schip koos daarom voor basisdebutant Jaydon Banel op links en Kristian Hlynsson op rechts. Hierdoor was er een gat op het middenveld dat gevuld werd door Benjamin Tahirovic. Henderson was de aangewezen aanvoerder bij de afwezigheid van Berghuis en Steven Bergwijn.

Vroege goal

Basisdebutant Banel had meteen een hoofdrol bij Ajax. In de zevende minuut kwam de thuisploeg via Banel op voorsprong. Jordan Henderson pikte de bal op en snelde naar de helft van NEC. Hij maakte een een-twee met Devyne Rensch en wipte de bal de zestien in. De bal werd nog weggewerkt maar Taylor kopte terug en de bal belandde bij Brobbey, die de bal klaar legde voor Banel. Zijn inzet werd door Brobbey van richting veranderd, waardoor Cillessen kansloos was. Even later ging de goal daarom van Banel naar Brobbey.

Verweer NEC

NEC was niet onder de indruk van de vroege achterstand en creëerde gedurende de eerste helft behoorlijk wat kansen. In de 27e minuut was Sontje Hansen het dichtst bij een doelpunt, maar hij stuitte op Ramaj. Verder bracht de eerste helft weinig spanning met zich mee en was 1-0 ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft was Ajax ietsjes feller en zocht het meer de ruimte achter de verdediging van NEC. Een domper voor Banel volgde nog, hij moest in de 55e minuut gewisseld worden. Hij raakte na een duel met zijn directe tegenstander geblesseerd aan zijn bovenbeen, Carlos Forbs was zijn vervanger.

Eigen doelpunt

Na een uur spelen kwam NEC op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Jorrel Hato. Hansen speelde Chery aan in de zestien van Ajax, die een lage, strakke voorzet gaf. De bal ging langs de handen van Ramaj en vervolgens gleed Hato de bal binnen bij de tweede paal. In de 69e minuut kreeg NEC zelfs een levensgrote kans op de 1-2. Youri Baas speelde de bal de zestien in en Philippe Sandler kopte de bal terug op Calvin Verdonk, die met een halve omhaal bijna scoorde. Een geweldige, katachtige reflex van Ramaj hield Ajax in leven.

Ajacied Jorrel Hato jongste eigen doelpuntenmaker ooit in de Eredivisie Jorrel Hato heeft een vervelend record in handen. Zondagmiddag werd de Ajacied de jongste eigen doelpuntenmaker ooit van de Eredivisie. Ook was hij de eerste minderjarige ooit in Nederland die de bal achter z'n keeper werkte. Tot overmaat van ramp speelde Ajax ook nog eens met 2-2 gelijk tegen NEC.

Eigen goal van Jorrel Hato!🫣#ajanec — ESPN NL (@ESPNnl) February 18, 2024

Ajax op voorsprong

In de laatste twintig minuten was Ajax naarstig op zoek naar de belangrijke 2-1, die viel uiteindelijk in de 79e minuut. Na een legio aan kansen was het Carlos Forbs die eindelijk het net wist te vinden. Henderson veroverde de bal op het middenveld, Hlynsson speelde Brobbey in, die de pijlsnelle Forbs diep stuurde. In de één op één frommelde hij de bal - al vallend - langs Jasper Cillessen.

Gelijkmaker

In de 95e minuut kwam NEC toch op verdiend gelijke hoogte nadat Rober González een voorzet vanaf rechts binnen liep. De VAR keek nog even maar de goal werd goedgekeurd. Hierdoor verspeelde Ajax twee dure punten in eigen huis tegen NEC, waardoor AZ uitloopt en er niet geprofiteerd wordt van het slippertje van FC Twente.