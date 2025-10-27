Ayase Ueda is momenteel de topscorer van de Eredivisie met elf doelpunten in tien wedstrijden. Marco van Basten is echter niet onder de indruk van de Feyenoord-spits.

De legendarische oud-spits van het Nederlands elftal was tijdens Rondo op Ziggo Sport goudeerlijk over de Japanse goalgetter van Feyenoord. "Ik zie veel complimenten over hem, maar ik heb nu niet het idee dat hij iedere wedstrijd gaat scoren", zo stak Van Basten af.

'Niet van hem kunnen genieten'

De Japanner stond zondag in de basis in de verloren topper tegen PSV (2-3), maar in dat duel kon hij geen potten breken. "Het is een goede medespeler, een nette jongen volgens mij, maar ik heb gisteren niet van hem kunnen genieten. Als topscorer van Nederland moet je het in zulke wedstrijden wel waarmaken", zo opperde Van Basten.

De geboren Utrechter ziet een groot probleem bij Ueda. "Ik vind het een heel aardige en lieve jongen, maar een spits moet een klerelijer zijn". Van Basten kan dat natuurlijk weten. Hij is niet voor niks misschien wel de beste spits uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.

In de kraker tegen PSV liet de Japanner het niet zien. Desondanks is hij dit seizoen wel lekker bezig, met elf doelpunten in tien potjes. Maar ook daar is Van Basten niet van onder de indruk. "Hij heeft er elf gemaakt, maar dat waren vijf of zes intikkers. Feyenoord mist echt iemand die het verschil maakt."

Eindelijk op dreef

Ueda heeft de legendarische oud-spits dus nog niet overtuigd. Feit is wel dat hij eindelijk lekker op dreef is bij de Rotterdamse club. In zijn eerste twee seizoenen voor Feyenoord scoorde hij slechts twaalf doelpunten in de Eredivisie. Nu heeft hij dat aantal al bijna verbroken in slechts tien wedstrijden tijd.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.