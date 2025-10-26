Robin van Persie schrok, net als heel De Kuip, toen Anis Hadj Moussa vroeg in het duel met PSV naar de grond ging. Hij greep naar zijn hamstring en ging zitten alsof het einde wedstrijd was. Even later huppelde hij naar de vierde official om weer het veld in te gaan. "Dat gebeurt wel vaker met hem", lachte Van Persie opgelucht na afloop van het verloren duel.

De schrik zat er even goed in bij de Feyenoord-fans in De Kuip. Al vroeg in het duel met PSV greep de aanvoerder, bij afwezigheid van Sem Steijn, naar zijn hamstring. "Ik dacht dat hij zijn hamstring verrekte, of misschien zelfs scheurde. Daar leek het op", zag Van Persie. "Alleen met Moussa weet je dat nooit, hij heeft nog nooit blessures gehad.

'Dat gebeurt wel vaker'

Van Persie schetste dat het wel vaker is dat het lijkt alsof er iets ergs aan de hand is, maar tot op heden bleek dat nooit het geval. "Je houdt altijd even rekening met ieder scenario, ook tijdens de training hebben we best wat momenten gehad. Dan dachten we die is er vast een paar weken uit, maar dan schudt hij met zijn been en kan hij gewoon weer door", lachte de trainer.

'Drie wereldgoals tegen'

Volgens Van Persie zat het verschil tussen PSV en Feyenoord vandaag in drie wereldgoals en niets meer dan dat. Want als Van Persie kijkt naar het plan dat hij had met zijn ploeg, was dat perfect uitgevoerd. "We hebben de angel er wel uitgekregen bij PSV", beoordeelde hij na afloop. Peter Bosz, trainer van PSV, vond ook al dat Feyenoord heel goed het huiswerk had gedaan.

"Het zit heel close", vond Van Persie. "Vandaag zat het 'm in de omschakeling en een wereldgoal die we tegen krijgen." Hij was ook fan van de backs van PSV. "Veel beter gaat het niet worden in Nederland. Dus de weerstand is ook groter voor onze buitenspelers", juist de spelers waar Feyenoord vaak de meeste dreiging mee creëert.

Hij vond het op zijn beurt ook lastig om PSV te analyseren. "PSV is ingewikkeld te analyseren. Veel wisselen in posities. Wij denken dat ze koppeltjes maken, het is niet zo rechttoe rechtaan als Aston Villa. Die hebben een duidelijke structuur op het veld, maar als je een tegenstander bekijkt dan is dat makkelijk om weg te zetten. Bij PSV is die uitdaging groter. Maar hoe kijken wij daar naar? Welke kansen biedt het ons, want de ruimtes zijn vaak groot en nemen daar risico in."

Middenveld van Feyenoord

Zelf is hij ook nog lang niet klaar met zijn ploeg. Quinten Timber maakte eindelijk weer minuten en daarmee komt er binnenkort weer een nieuwe optie voor een basisspeler op het middenveld. Dat terwijl bijvoorbeeld ook Jakub Moder nog moet terugkeren van een blessure.

"Ik heb inderdaad nog niet alle opties op het middenveld gezien. Moder ben ik benieuwd naar, als hij fit is gaat hij ook minuten krijgen. Daarna hoop je naar een vast middenveld te werken, zo vast als mogelijk. Maar wij hebben de luxe dat die spelers op meerdere posities kunnen spelen. Dat biedt mogelijkheden, maar je wil wel zo vast als mogelijk zijn op je middenveld."

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.