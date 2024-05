Dit is de beroemde vriendin van Ajax-trainer Francesco Farioli: Miss Italia en ooit verleidster in Temptation Island

Ajax heeft een nieuwe trainer: Francesco Farioli. En de Italiaan komt niet alleen naar Nederland. Naast zijn eigen technische staf vliegen ook zijn partner Agata en dochter Lea naar Amsterdam. Agata Alonzo is een bekende Italiaanse. De Miss Italia van 2008 deed mee als verleider aan Temptation Island.

Alonzo deed mee aan het tweede seizoen van de Italiaanse versie van de realityshow. Deze werd in 2014 uitgezonden. Maar voordat Alonzo meedeed aan Temptation Island timmerde ze al succesvol aan de weg. Vanwege haar uiterlijk deed ze mee aan Miss Italia (die ze won) en Miss World. Ook was ze journaliste bij Sportitalia.

"Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn partner Agata en onze dochter Lea", zei Farioli in zijn tijd bij Nice tegenover Sky Italia. "We gaan uit eten, we zijn al drie keer met het kleine meisje naar de stad geweest. Gelukkig zitten we dichtbij de zee en hebben we altijd een prachtig uitzicht." Net zo'n fraai weer als aan de Côte d'Azur in Nice zullen Farioli, Alonzo en hun dochter in Amsterdam niet tegen komen, maar er zijn genoeg hotspots om zich te vermaken.

Francesco Farioli nieuwe trainer Ajax

Ajax maakte deze week de komst van de 35-jarige Farioli wereldkundig. Zijn komst hing al een tijdje in de lucht, maar donderdagavond was de kogel definitief door de kerk. "Ik ben mij bewust dat er een hoop werk te doen is", waren de eerste woorden van Farioli in dienst bij Ajax. "Maar we zijn al begonnen met de voorbereiding. We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort."

Bij Ajax waren ze tijdens de zoektocht naar een nieuwe trainer onder de indruk van Farioli. "Francesco is een trainer die gepassioneerd met zijn vak bezig is, die alles tot in detail doordenkt en zijn gedachten goed kan overbrengen op zijn ploeg. Wij zijn erg enthousiast geworden door de gesprekken die we met hem voerden", vertelde technisch directeur Alex Kroes.

Nieuwe keeperstrainer

Ajax maakte donderdagavond ook de komst van keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar bekend. De oud-keeper van NAC Breda werkte eerder succesvol samen met Vincent Kompany bij Anderlecht en Burnley. Nu moet hij het dus laten zien in Amsterdam.

Jelle ten Rouwelaar tekent bij Ajax: 'Hopelijk inspireert hij andere keeperstrainers in Nederland' Jelle ten Rouwelaar is terug in Nederland. De voormalig doelman van onder meer NAC Breda gaat als keeperstrainer aan de slag bij Ajax. De oud-keeper komt over van Burnley, waar hij sinds 2022 samenwerkte met hoofdtrainer Vincent Kompany. Keepersexpert Harm Zeinstra vindt het een zeer goede aanwinst voor de Amsterdammers, vooral door de manier van werken van Ten Rouwelaar.

Keeperskenner Harm Zeinstra kijkt met veel interesse naar het werk van Ten Rouwelaar. "Hij is een geweldige aanwinst voor Ajax. Hij biedt een volledig innovatieve manier van keeperstraining", zei Zeinstra in gesprek met Sportnieuws.nl. "Hopelijk kan hij anderen inspireren, want hij laat wel zien dat het trainen tegenwoordig op een andere manier moet. Het zou heel mooi zijn als er in Nederland meer van zulke trainers komen."