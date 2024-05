Mark-Jan Fledderus adviseert Italiaanse promovendus: 'Een mooie club'

Mark-Jan Fledderus werd vrijdag tijdens de promotiewedstrijd van Como 1907 op de tribune gespot. De voormalig voetballer van FC Groningen en Roda JC leek een nieuwe club te hebben gevonden, maar tegenover Sportnieuws.nl geeft hij tekst en uitleg. Fledderus bevestigt dat hij betrokken is bij Como, maar dat hij niet in dienst is van de Italiaanse promovendus.

"Ik voer inderdaad werkzaamheden voor Como uit, maar dat doe ik al een jaar lang. Ik adviseer de eigenaren van Como 1907 op het gebied van spelers, maar ook voor wat betreft de voetbalorganisatie. Ik vind het geweldig om op deze manier betrokken te zijn bij een heel mooie club. Maar ik ben niet in dienst van de club en werk volledig als consultant op afstand. Al ben ik af en toe wel in Como om de club te bezoeken", zei Fledderus tegenover Sportnieuws.nl.

Aanwezig bij promotie van Como

Fledderus was dus ook aanwezig bij de wedstrijd van Como, waar oud-voetballer Cesc Fàbregas assistent-trainer is. Het Italiaanse team speelde met 1-1 gelijk tegen Cosenza Calcio en door de nederlaag van concurrent Venezia profiteerde de - op het oog - nieuwe club van Fledderus naar de Serie A. Via Instagram deelde de Nederlander filmpjes en foto's van het promotiefeest.

Een immense veldbestorming na de definitieve promotie van Como 1907. ©Pro Shots.

Voor Fledderus zal de komende periode een drukke periode zijn. Como 1907 moet een elftal op de been brengen voor de Serie A. "Ik hoop dat ik de komende tijd heel erg druk ga zijn, want er is nog aardig wat werk voor de boeg om ons klaar te stomen voor de Serie A. Maar nogmaals: ik ben niet in dienst van Como, maar als consultant", bevestigt Fledderus.

Technisch manager bij Heracles en FC Groningen

Nadat Fledderus in de zomer van 2017 zijn voetbalpensioen aankondigde, wist Heracles Almelo hem in februari 2018 te strikken als technisch manager. Na een succesvol jaar in Almelo vertrok hij naar FC Groningen, waar zijn dienstverband na vier jaar op 3 februari 2023 eindigde vanwege tegenvallende prestaties.

Mark-Jan Fledderus © ProShots

In goed overleg weg bij Eredivisie CV

Enkele maanden later werd Fledderus benoemd tot technisch manager bij de Eredivisie CV, waar hij verantwoordelijk was voor de sportieve ontwikkeling van de competitie en clubs. Op 4 maart 2024 verliet hij de Eredivisie CV.