Mark-Jan Fledderus vertrekt na acht maanden als technisch manager bij Eredivisie CV

Mark-Jan Fledderus (41) is per direct geen technisch manager van de Eredivisie CV meer. De oud-voetballer was pas acht maanden in dienst voor de organisatie van het hoogste niveau in Nederland. Daarvoor werd Fledderus ontslagen bij FC Groningen.

"Er was onlangs een evaluatiemoment. Dat hadden we ook met elkaar afgesproken. Daarin hebben we vastgesteld dat we, ondanks de prettige samenwerking, niet verder met elkaar gaan. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren en daarvoor voer je ook dergelijke gesprekken. Wij danken Mark-Jan voor zijn inzet en inbreng. Het is een fijne kerel, die goed in het team paste, maar nu zijn geluk elders gaat beproeven", aldus algemeen directeur Jan de Jong over het vertrek van Fledderus.

Fledderus was verantwoordelijk voor de sportief technische ontwikkeling van de Eredivisie en haar achttien clubs, met als ambitie om de algehele kwaliteit van de competitie te verbeteren en de top 6-positie in Europa te handhaven. Als voetballer kwam hij voor Groningen, de club waar hij later werkzaam was, Heracles Almelo en Roda JC uit. Niet lang geleden kwam Fledderus negatief in het nieuws door zijn terugkeer als voetballer. Bij een vierdeklasser gaf hij iemand een klap, waardoor hij direct weer stopte.