De Champions League-loting van PSV is een regelrechte nachtmerrie gebleken. De ploeg van Peter Bosz staat voor een haast onmogelijke opgave om de volgende ronde van het miljardenbal te bereiken. Het bereiken van de tussenronde zou een nóg grotere prestatie zijn dan het winnen van twee Eredivisie-titels op rij.

Champions League-legendes Zlatan Ibrahimović en Kaká verrichtten de loting, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Het begon direct met zwaargewichten Bayern München en Liverpool. Alsof twee Europese grootmachten niet genoeg waren, krijgen de Eindhovenaren ook te maken met Bayer Leverkusen en Atlético Madrid. Daarbovenop kwamen vervolgens Newcastle United en Napoli uit de slimme rekenmachine van de UEFA. Tegen al deze ploegen zal PSV eerder in overlevingsmodus moeten dan in de offensieve modus.

Tactisch meesterwerk vereist

Voor Bosz wordt deze Champions League-campagne een ware vuurproef. Als trainer met een aanvallende filosofie zal hij zich moeten aanpassen, want anders dreigen vier keiharde, pijnlijke nederlagen. Dat zou niet alleen gevolgen hebben voor het verdere verloop in het miljardenbal, maar ook een negatieve impact hebben op de jacht op een derde Eredivisie-titel op rij. Een doordeweekse afgang zal onvermijdelijk doorwerken richting het weekend.

Realisme versus hoop

PSV heeft een wonder nodig om de tussenronde of zelfs de achtste finales te bereiken, waarvoor vorig seizoen elf punten nodig waren. Het zou zelfs niet verrassend zijn als PSV de Champions League verlaat met slechts zes punten. De grootste hoop ligt op overwinningen tegen Olympiakos en Union Sint-Gillis, én misschien een stunt tegen een van de Europese grootmachten. Maar zelfs dat zal hoogstwaarschijnlijk niet genoeg zijn om door te stoten naar de volgende ronde. PSV-fans moeten zich eigenlijk instellen op één ding: acht duels met het mes tussen de tanden. Meer kun je niet verwachten.

We moeten PSV niet volledig afschrijven, maar de waarheid blijft hard: de Europese grootmachten zijn kwalitatief gezien vele malen sterker dan de Eindhovenaren. Zou het PSV tóch lukken resultaat te boeken in de Champions League, dan is het een wereldprestatie, zelfs een grotere triomf dan het winnen van twee landstitels op rij. Voetbal kent zijn wonderen, en precies dat heeft PSV nodig.

