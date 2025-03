Matthijs de Ligt gaf opvallend advies aan verslaafde voetballer: 'Herkende hem in restaurant'

Matthijs de Ligt is al een tijdje geleden vertrokken uit Italië, maar ontving recent alsnog een compliment van een oud-tegenstander. Een ontmoeting tussen de Nederlandse verdediger en de ex-verslaafde voetballer Sandro Tonali blijkt hoog in het geheugen te zitten.

De 24-jarige Tonali werd in 2023 voor tien maanden geschorst nadat zijn gokverslaving uitlekte. Hij zou meerdere keren op wedstrijden van AC Milan te hebben gegokt, zonder zelf te spelen. Dat is verboden.

Gokverslaving

In een interview met MilanNews blikt de middenvelder die recent met Newcastle United de League Cup pakte terug op die donkere periode. Hij zag vier dagen per week een psycholoog om van zijn gokverslaving af te komen. 'Ik had het geluk dat ik in Engeland zat. Ik heb zeven maanden zonder telefoon en tablet geleefd. Ik heb het nieuws totaal niet gevolgd', vertelt de 14-voudig international.

'Ik heb geen idee wat er allemaal in die maanden is gebeurd en het interesseert me ook niets. Het lastigste was contact met mijn familie. Dat ging allemaal via de telefoon van mijn vriendin, waar ook mijn trainingsschema's op stonden. Ik weet dat ik fouten heb gemaakt, daar heb ik ook de prijs voor betaald. Maar ik heb er ook hard voor gewerkt om een beter mens te worden.'

Ontmoeting De Ligt

De Ligt vertrok in 2022 uit Italië, toen hij van Juventus vertrok naar Bayern München. Toch speelt de verdediger van Manchester United een verrassende rol in de levensloop van Tonali. De talentvolle Tonali speelde bij Brescia toen diverse topclubs op een transfer aaste.

'We zaten met een groep Brescia-spelers op Sardinië. Daar kwam ik De Ligt tegen in een restaurant. We hadden tegen elkaar gespeeld in de Serie A. Hij adviseerde me om naar Juventus te komen, waar hij zeer enthousiast over was.'

Toch volgde hij het advies van De Ligt niet. 'We hadden na onze wedstrijd eerder dat seizoen ook al staan praten. Soms doe je dat met een tegenstander, ook al ken je hem niet. Sommige van die gesprekken vergeet je, soms onthoud je ze. Maar door dat gesprek herkende ik hem in het restaurant. AC Milan, Juventus en Internazionale waren die zomer aan mij aan het trekken. Het werd uiteindelijk de club waarvan ik als kind al fan was.'