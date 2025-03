Nederlander oogst lof bij Manchester United: 'Op weg om een favoriet van de fans te worden'

Manchester United bereikte donderdagavond op overtuigende wijze de kwartfinale van de Europa League. Met Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee in de basis werd Real Sociedad met grote cijfers verslagen (4-1). Bruno Fernandes was met zijn hattrick de man van de wedstrijd, maar ook de Nederlanders ontvingen lovende woorden van de Britse media.

Al vroeg in de wedstrijd leek De Ligt juist de schlemiel van de avond te worden, na het eerdere gelijkspel in het Baskenland (1-1). De Nederlander maakte al na zes minuten een overtreding die leidde tot een strafschop, waardoor Mikel Oyarzabal de bezoekers op voorsprong bracht. 'Maar zijn prestatieniveau kelderde niet en hij navigeerde de rest van zijn avond rustig', schrijft Manchester Evening News dat hem met een 6 beoordeeld.

Zeldzame geluiden over Matthijs de Ligt, opnieuw kritiek op Joshua Zirkzee na clash tussen Manchester United en Arsenal Veel valt er niet te juichen voor Manchester United dit seizoen, zeker niet voor de Nederlanders Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee. Zij krijgen veelvuldig kritiek bij de gevallen topclub in een dramatisch Premier League-jaar, maar na Manchester United - Arsenal (1-1) heeft de verdediger weer wat krediet opgebouwd.

Joshua Zirkzee vergeet te scoren

Van hetzelfde medium ontvangt Zirkzee zelfs een 8, na Fernandes het hoogste cijfer. 'Belangrijk met een handige actie in aanloop naar de kans van Rasmus Højlund in de eerste helft. Daarnaast een briljante steekpass op Patrick Dorgu, die leidde tot de rode kaart', stelt Manchester Evening News. 'Zirkzee had kunnen en moéten scoren met zijn kansen.'

Daily Mail strooit met complimenten aan het adres van de Nederlandse spits. 'Een van zijn beste prestaties in het United-shirt,' aldus de Engelse tabloid. 'Met een aantal indrukwekkende acties was hij een constante plaag voor de verdediging van Sociedad. Het enige wat ontbrak, was een doelpunt.'

'Manchester United wil flinke concurrentie voor Joshua Zirkzee' Na het ontslag van Erik ten Hag bij Manchester United gaat het beslist niet beter. De Portugees Ruben Amorim heeft het nog niet op de rit gekregen en hoopt daar in de zomer verandering in te brengen door nieuwe spelers aan te trekken. Dat is waarschijnlijk slecht nieuws voor Joshua Zirkzee.

'Hij is op weg om een favoriet van de fans te worden'

'Ongelukkig door de vroege penalty weg te geven, maar hij kan niet klagen over de beslissing van de scheidsrechter', oordeelt Daily Mail over het optreden van De Ligt. 'Daarna was hij verdedigend solide en was hij zelfs nog dicht bij een doelpunt.'

The Sun ziet De Ligt een groei doormaken. 'De Nederlander heeft zijn twijfelaars gehad sinds zijn overstap van Bayern München aan het begin van het seizoen en het heeft hem tijd gekost om zich te settelen. Maar hij heeft zich nu gevestigd en in de eerste helft, spelend in het midden van Ruben Amorims geïmproviseerde verdedigende linie, was hij een echte leider en vooral dominant in de lucht. Hij is niet de snelste, maar hij is erg goed in het vasthouden van een lijn. De 25-jarige is op weg om een favoriet van de fans te worden.'

Dit is de definitieve Oranje-selectie van Ronald Koeman voor de Nations League-duels met Spanje Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de Nations League-duels met Spanje bekendgemaakt. Memphis Depay keert daarbij officieel terug in de selectie. Stefan de Vrij en Nathan Aké zitten niet bij de definitieve selectie van Oranje.

Matthijs de Ligt opgeroepen voor Oranje

Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de Nations League-duels met Spanje bekendgemaakt. Ten opzichte van de voorselectie ontbreken Stefan de Vrij (Internazionale) en Nathan Aké (Manchester City) wegens blessures. De Ligt is om die reden opgeroepen als vervanger.

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.