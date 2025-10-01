Robin van Persie schoof woensdag aan bij de persconferentie voor Feyenoord - Aston Villa, maar nam daar ook een momentje om het over John Heitinga te hebben. De trainer van Ajax kreeg harde kritiek na de 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille.

De kritiek op Heitinga wordt luider en luider, nadat Ajax dinsdagavond door kinderlijke fouten met ruime cijfers verloor in de Champions League. Van Persie kan niet genieten van de malaise in Amsterdam. "In de eerste plaats vind ik het niet leuk voor John", zegt de Feyenoord-trainer op de persconferentie. "Ik ken John persoonlijk, want ik heb acht of negen jaar met hem bij Oranje gespeeld. Ik vind het echt een aardige vent."

Van Persie weet dat een hoofdtrainer tegen kritiek moet kunnen. Hij maakte het zelf ook mee als jonge trainer. "Ik vind het voor hem vervelend dat hij nu in deze fase zit, omdat het niet leuk is als je in zo'n fase zit. Alleen moet je als coach beseffen dat dit er ook bij hoort. Daar moet je als een kerel doorheen. Ik denk dat John dat ook doet."

'Ik vond hem best kritisch over John'

Een gezamenlijke vriend van het duo is Wesley Sneijder. Die was na afloop van de wedstrijd zeer kritisch op het spel én de keuzes van trainer Heitinga bij Ziggo Sport. "Ik vond hem best kritisch over John", merkt Van Persie op. "Daar kun je wat van vinden als John, maar dat moet je eigenlijk niet doen. Zij kennen elkaar nog veel langer. Je moet heel persoonlijk niet persoonlijk maken."

Van Persie haalt een voorbeeld aan over een goede vriend van hem: Karim El Ahmadi. Hij is inmiddels analist bij ESPN. Bij een ontmoeting vertelde de coach aan zijn oud-teamgenoot dat hij altijd vrij mag zijn in het geven van zijn mening, 'ook als dat negatief over mij is'. "Dat zal ik nooit persoonlijk oppakken. Ik weet dat hij mij mag en ik hem ook heel graag mag. Dat is wel iets wat je moet beseffen als coach, anders moet je er nooit aan beginnen."

