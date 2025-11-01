De lappenmand bij Feyenoord heeft zich de afgelopen tijd weer flink gevuld. Afgelopen week kwamen daar Justin Bijlow, Oussama Targhalline en Jordan Bos bij. Daardoor komen er vraagtekens te staan bij het werk van de medische staf in Rotterdam.

Gernot Trauner, Jakub Moder en Malcolm Jeng staan al langere tijd langs de kant, maar de laatste weken komen daar steeds meer spelers bij. Zo raakten doelmannen Liam Bossin en Bijlow geblesseerd. Vooral voor laatstgenoemde erg vervelend, aangezien hij tijdens zijn carrière vaker kampt met blessures. Verder kampt linksback Bos met een spierblessure die hem er enkele weken uit lijkt te houden. Jayden Slory is niet inzetbaar en Targhalline heeft een hersenschudding overgehouden aan de topper met PSV.

Al deze blessures zorgen voor een déjà vu in Rotterdam. "Dat is een herbeleving van het trauma van vorig seizoen", stelt Dennis van Eersel, verslaggever van Rijnmond, bij het programma FC Rijnmond. Ook toen stonden er vaak veel (belangrijke) spelers bij Feyenoord geblesseerd aan de kant.

Kritiek

Robert Maaskant is erg kritisch op de gang van zaken bij de topclub en op de twijfel op de linksback positie. "Feyenoord heeft toch Gijs Smal lopen? Zou die niet fit zijn om 90 minuten tegen FC Volendam te spelen? En daarna tegen Stuttgart? Wat een ongelooflijke onzin. Feyenoord wist dat je dubbele wedstrijden zou gaan spelen. Bovendien barsten ze van de middenvelders. Nee hoor, ik zie geen probleem vooralsnog."

Vooral de medische staf moet het ontgelden bij de oud-trainer. "Zeggen dat spelers geen 90 minuten kunnen spelen. Schei nou toch uit, joh. Dan ben je óf niet goed aan het trainen óf je performance coach is niet goed."

Ook bij de hoofdblessure van Targhalline had er anders gereageerd moeten worden, aldus Maaskant. "Om hem na die val tegen PSV niet te wisselen vind ik echt een fout van de medische staf. Hij komt vol met z'n kop op de grond. Hij was totaal van de wereld. Als er twijfel is over een hersenschudding, moet je op zo'n moment altijd de speler in bescherming nemen."

Programma

Feyenoord speelt zaterdagavond thuis tegen FC Volendam. Komende week staat er ook weer een wedstrijd in de Europa League op het programma. Dan trekt de ploeg van trainer Robin van Persie naar Stuttgart. Enkele dagen later staat een duel op De Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles op het programma.