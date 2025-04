Meesterbrein achter succes Go Ahead Eagles neemt gas terug: 'Daar kan ik meer de focus op leggen'

Go Ahead Eagles vierde woensdag de bekerwinst op grote wijze met een huldiging in Deventer, maar nog geen 24 uur later heeft de club opvallend nieuws bekendgemaakt. Technisch directeur Paul Bosvelt doet namelijk een stap terug.

Bosvelt trad in 2018 toe tot de directie en zorgde er samen met algemeen directeur Jan Willem Van Dop voor dat Go Ahead flinke stappen zette. De club promoveerde naar de Eredivisie, plaatste zich vorig seizoen via de play-offs voor Europees voetbal en maandag volgde de kers op de taart met de winst van de KNVB Beker.

Bosvelt doet stap terug

Enkele dagen na dat succes heeft de club duidelijk gemaakt dat Bosvelt zijn rol als technisch directeur vanaf 1 juli in gaat ruilen voor de functie van hoofd scouting. Marc van Hintum wordt de opvolger van Bosvelt, die al lange tijd geleden besloot dat hij een stap terug wilde doen.

"Een halfjaar geleden heb ik bij de club aangegeven dat ik graag een stapje terug wil doen. Ik wil wat gas terugnemen. Als technisch manager ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week bezig. We zijn gaan oriënteren naar een vervanger voor mijn functie, zodat ik meer de focus kan leggen op de scouting. Met Marc hebben we nu iemand gevonden die mijn rol overneemt. Marc zal meer in de lead worden, terwijl ik hem ondersteun", zegt Bosvelt in het officiële statement.

Van Hintum heeft er zin in

Van Hintum kijkt ernaar uit om Bosvelt op te volgen in Deventer: "Ik heb er enorm veel zin in. De afgelopen periode heb ik verschillende gesprekken gevoerd met Jan Willem van Dop en Paul Bosvelt en deze waren uiterst positief. Ik voel veel vertrouwen vanuit de club voor deze functie. Daarnaast vind ik het fijn dat Paul wel verbonden blijft aan de club, want hij heeft een hoop ervaring. De klik is er met hem als persoon. Voor mij was duidelijk dat ik met Paul op één lijn zit en we willen het scoutingsbeleid van de afgelopen jaren doortrekken."

