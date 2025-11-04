Jerdy Schouten speelt de laatste weken in de achterste linie bij PSV en dat lijkt een gouden greep van trainer Peter Bosz. De 28-jarige middenvelder is volgens oud-topvoetballer Boudewijn Zenden zelfs van een 'ongekend goed niveau'. "Schouten is dusdanig slim dat hij nooit in situaties komt", zegt de ex-PSV'er.

Schouten speelde in zijn jeugdjaren enkel als aanvallende middenvelder en stond bij Jong ADO Den Haag zelfs nog in de spits, maar bij Telstar zag Mike Snoei in hem een échte 'zes'. Tegenwoordig wordt hij door Bosz alleen als centrale verdediger gebruikt. "Ik word zeker enthousiast van Schouten", opent Zenden bij Ziggo Sport. "Zijn eerste seizoen was al ongekend goed. Dat was een compleet ander niveau dan we bij PSV gewend waren..."

'Altijd vooruit'

De oud-voetballer, die onder andere voor Liverpool en FC Barcelona speelde, herinnert zich nog goed dat velen zich afvroegen waarom Schouten nooit eerder door een topclub was ontdekt. "Daarna heeft hij het wat moeilijker gehad, maar de laatste tijd is hij écht weer de Schouten van het eerste seizoen. Normaal speelt een verdediger vaak een balletje terug, maar hij speelt alles vooruit. Hij zakt iets uit en zoekt dan een pass om de linies te doorbreken", zegt Zenden vol lof.

Tóch ziet Zenden ook minpunten van Schouten in de achterhoede. "Hij is gewoon geen echte verdediger", vertelt de oud-aanvaller aan de hand van enkele beelden. "Hij stapt soms in als middenvelder en haalt bijvoorbeeld de voorzet er niet altijd uit. Dat is het nadeel van Schouten... Al is hij dusdanig slim, dat hij vrijwel nooit in deze situaties terechtkomt. Nog voor het gevaarlijk wordt, haalt hij de angel er al uit."

Lastige wedstrijd voor Schouten

Zowel Zenden als Alex Pastoor zijn benieuwd hoe PSV het tactisch neer zal zetten, vooral met de beresterke Ayoub El Kaabi bij Olympiakos. "Het verdedigende werk zal moeten opgepakt worden door Yarek Gąsiorowski, want zij moeten ook weten dat er bij Schouten wat te halen valt", stelt Pastoor. "Als je kijkt hoe PSV druk zet, dan is het goed om de lange bal te spelen."

Zenden vult zijn collega-analist aan. "El Kaabi is in de lucht enorm sterk, dus daar kun je Gąsiorowski zeker tegenover zetten. Maar je kunt ook de backs meer laten knijpen of zorgen dat Mauro Junior als middenvelder iets verder naar achteren speelt", probeert Zenden in het hoofd van trainer Peter Bosz te kruipen.

Alles over Champions League

