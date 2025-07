Jerdy Schouten is de nieuwe aanvoerder van PSV. De middenvelder neemt de band over van de momenteel clubloze Luuk de Jong. Het toekomstperspectief van de Oranje-international lijkt daarmee duidelijk. Een recente beslissing bevestigt dit des te meer.

Schouten is niet van plan om PSV te verlaten. De 28-jarige voetballer droeg in de voorbereiding van de landskampioen de aanvoerdersband voor het eerst. "Ik probeer juist mezelf te zijn, maar het is wel extra speciaal om nu de aanvoerder van PSV te zijn", vertelde hij op een persconferentie.

Miljoenenaankoop

De 13-voudig international lijkt zijn toekomst in Brabant te zien. Schouten trakteerde zichzelf onlangs op een indrukwekkende villa in Oirschot, weet Bekende Buren. De oud-speler van Bologna speelde jarenlang in Italië, maar bewijst met zijn nieuwe aankoop dat hij Nederland niet snel zal verlaten.

Hij legt een kleine 2,2 miljoen euro neer voor het pand dat ook een zwembad bevat. Daarnaast liet hij er een hypotheek van 2,25 miljoen euro op vestigen. Het gebouw - want zo kun je het wel noemen - heeft een oppervlakte van 507 vierkante meter. Genoeg ruimte om met zijn verloofde Kirsten en zijn 1-jarige dochtertje Gioia tot rust te komen.

Indrukwekkende garage

De woning bevat dertien kamers en telt drie verdiepingen plus een kelder. Er is zelfs een lift ingebouwd, mocht hij na een zware PSV-training de trap niet meer opkomen. Daarnaast is er genoeg ruimte voor een heus wagenpark: Schouten wordt de eigenaar van een garage waar hij liefst zeven auto's kwijt kan. Eén auto per dag van de week.

Het seizoen van PSV begint komende zondag 3 augustus. Dan wordt de Johan Cruyff Schaal gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het weekend daarna begint de Eredivisie alweer. Morgen wordt de laatste vriendschappelijke wedstrijd gespeeld: de jaarlijkse Eindhovense Derby met FC Eindhoven.

