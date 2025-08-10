De bal rolt binnenkort weer in de Eredivisie en voor Telstar begint het avontuur met een absolute kraker: een uitwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Ronald Koeman Jr. sprak tegenover Sportnieuws.nl vol enthousiasme over de bijzondere competitiestart en het besef dat Telstar nu tot de beste achttien ploegen van Nederland behoort.

Het besef dat Telstar zich volgend seizoen mag meten met clubs als Ajax is bij Koeman Jr. al een tijdje ingedaald. "Eigenlijk sinds minuutje 85 tegen Willem II", lacht de 30-jarige doelman, terugdenkend aan de promotiewedstrijd. "Ik denk dat ik die wedstrijd wel twintig keer heb teruggekeken, maar de huldiging was het mooiste. Ik wist niet dat er zoveel mensen uit IJmuiden komen en dat er zoveel kijkers waren tijdens de play-offs. Dat zijn geweldige momenten om mee te maken."

Eredivisie-proof

Tijdens de promotie benadrukte Koeman Jr. dat er het nodige moest veranderen om Eredivisie-proof te zijn. Nu ziet hij die stappen duidelijk genomen worden. "De club maakt geweldige stappen, zowel binnen als buiten het veld. Het contrast met een jaar geleden is bizar, omdat ik zowel de mindere als de betere tijden heb meegemaakt."

Voor Koeman Jr. was een overstap óók geen gekke uitkomst geweest, maar hij benadrukt nu te willen strijden om handhaving met Telstar. "Het is 180 graden gedraaid. Als we niet gepromoveerd waren, was ik hier denk ik niet meer geweest. Maar nu wil ik het gewoon meemaken met Telstar."

Debuut tegen Ajax: niets te verliezen

De Eredivisie openen in de Johan Cruijff ArenA is een droomstart, beseft de doelman. "Dat is top. Je kan maar beter meteen Ajax hebben om een beetje te wennen. Voor veel jongens is het nieuw, al heb ik vorig jaar met een paar gasten de beker daar gespeeld", vertelt Koeman Jr., die al ruime ervaring heeft opgedaan in grote stadions zoals de Kuip en het Philips Stadion. "Na die eerste wedstrijd valt de spanning bij sommigen hopelijk wat weg."

Toch is het spelen in de ArenA ook voor hem bijzonder. "Natuurlijk is het genieten om in zo’n stadion te spelen. In de Keuken Kampioen Divisie heb je ook stadions met een geweldige sfeer, maar dit is echt andere koek. We moeten er vooral heel veel zin in hebben. Je hebt niks te verliezen. Wie verwacht nou dat wij daar kunnen stunten zondag? Wij als groep denken dat wel", zegt Koeman Jr. vol bravoure.

Vol vertrouwen richting het nieuwe seizoen

Koeman Jr. kijkt met vertrouwen en trots uit naar het Eredivisie-seizoen. "Ik denk dat we het elke ploeg lastig kunnen maken. Zeker met ons systeem en onze dynamiek. Elke ploeg zal wel rekening houden met ons", sluit hij af.

