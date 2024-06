Memphis Depay en Xavi Simons stellen teleur bij Oranje: 'Technisch slecht'

Het was groot feest bij het Nederlands elftal toen Xavi Simons de 1-0 leek te maken op het EK tegen Frankrijk. De Engelse grensrechter gooide echter roet in het eten door de vlag de lucht in te steken voor buitenspel. Scheidsrechter Anthony Taylor had minutenlang contact met de VAR en besloot dat het doelpunt inderdaad niet telde. Maar waarom werd het doelpunt van Simons afgekeurd?