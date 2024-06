Memphis Depay heeft kappertje gepakt voor clash met Frankrijk op EK

Memphis Depay heeft een kapper laten invliegen op het EK. De haardracht van de spits van het Nederlands elftal is tegen Frankrijk anders ten opzichte van het met 2-1 gewonnen duel met Polen. Veel is er niet anders, alleen de vorm van zijn cornrows. Wel heeft hij zijn vertrouwde zweetband op.

Aan die zweetband is niets veranderd. Depay speelt nog altijd met een witte versie met zijn rugnummer erop en de tekst 'Who cares'. "Het staat me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi staan bij me", was de verklaring van Depay waarom hij de zweetband droeg. Op de trainingen kiest hij af en toe voor een blauwe variant.

Waarom Memphis Depay altijd met zijn vingers in zijn oren juicht Memphis Depay valt op binnen en buiten de lijnen. De spits van Oranje juicht al sinds jaar en dag met zijn vingers in zijn oren. Maar waarom eigenlijk? Daarvoor moeten we terug naar 2018, toen hij nog voetballer was bij Olympique Lyon. Daar voerde Depay zijn celebration in.

Nieuw kapsel Depay tegen Frankrijk

Tussen de duels met Polen en Frankrijk heeft Depay dus in de kappersstoel gezeten. Dat zal een lange zit zijn geweest, want het kan volgens kenners tussen een kwartier en vier uur duren om het allemaal in de juiste stijl te krijgen. Gezien het huidige patroon zal het eerder het laatste zijn dan het eerste. Hoe dan ook: het staat Depay wel.

De nieuwe haarstijl van Memphis. © ANP

Volgens teamgenoot Brian Brobbey is Depay ook het meest ijdel. "Ik kan niet overal Memphis naar voren schuiven, maar kijk naar zijn haar en je weet dat hij lang voor de spiegel staat. Maar voor Gini Wijnaldum geldt dat ook", zei hij in De Telegraaf. "Hij moet zijn haar ook uitkammen en die draden erop zetten of hoe je dat ook noemt. Hun kapsels zijn echt kunstwerken. En Memphis heeft daar ook nog eens nummer 10 in staan. Als mijn haar langer was geweest, had ik ze misschien wel nagedaan. Maar dat kan niet."

