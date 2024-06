Strijdvaardig Nederland blijft overeind tegen favoriet Frankrijk en doet goede zaken op EK

Nederland en Frankrijk hebben op het EK voetbal de kraker om de koppositie in Groep D met een gelijkspel afgesloten en lijken beide zo goed als zeker van de volgende ronde. Na een uitstekende eerste helft bleef Oranje na rust dapper overeind. De ploeg van Ronald Koeman leek met de overwinning aan de haal te gaan, maar zag een treffer afgekeurd worden.

Vanaf de eerste minuut zorgden Nederland en Frankrijk voor een spectaculaire wedstrijd. Oranje schoot uit de startblokken en was via Jeremie Frimpong dicht bij een droomstart. De pijlsnelle buitenspeler stond in de basis als vervanger van Joey Veerman en kon het vertrouwen direct belonen. De aanvaller van Bayer Leverkusen ging recht op Frankrijk-goalie Mike Maignan af, maar de Fransman tikte de bal naast. Enkele minuten later werd Frankrijk voor de eerste keer gevaarlijk. Antoine Griezmann schoot keihard op het doel van Oranje, maar keeper Bart Verbruggen redde goed.

Man van de wedstrijd redt punt Nederlands elftal, flop beleeft moeizaam EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland - Frankrijk was een wedstrijd (0-0) met grote belangen. Binnen Oranje waren ditmaal duidelijkere verschillen te zien dan tegen Polen (2-1 winst). Er viel één iemand overduidelijk door de mand en de man van de wedstrijd hield Nederland tot twee keer toe in leven. Dit zijn de rapportcijfers van het Nederlands elftal.

Bekijk ook alle uitgebreide statistieken en hoogtepunten rond Nederland - Frankrijk terug.

Scheidsrechter is bierbekers richting veld zat bij Oranje tegen Frankrijk: 'Vervelende Nederlandse traditie' Bij Nederland tegen Frankrijk op het EK voetbal 2024 in Duitsland werd op meerdere momenten bier richting het veld gegooid. Scheids Anthony Taylor legde er de wedstrijd niet voor stil, wel gaf hij in de tweede helft aan dat het moest stoppen.

Gigantische kansen voor Griezmann

Daarna volgde twee gigantische kansen voor Griezmann. De Franse middenvelder leek gemakkelijk binnen te kunnen tikken, maar de bal bleef op miraculeuze wijze uit het doel. In de daaropvolgende aanval volgde een geweldige schotkans voor Griezmann, maar hij schoot naast. In de counter creëerde Cody Gakpo ook een goede kans. De linksbuiten kwam naar binnen en schoot keihard in de lange hoek. Maignan hield de bal echter knap uit het doel. Verbruggen en Maignan lieten zien wat ze in huis hebben. Daarmee bewezen ze dat ze niet voor niets de hemel in worden geprezen. Bij rust stond het 0-0.

Memphis Depay en Xavi Simons stellen teleur bij Oranje: 'Technisch slecht' Het Nederlands elftal wist het Frankrijk in de eerste helft erg lastig te maken op het EK, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Aan de andere kant waren de Fransen wel erg gevaarlijk. Oranje werd geprezen om de openingsfase, maar twee spelers vielen vooral op door het vele balverlies: Memphis Depay en Xavi Simons.

Oranje verliest de controle

Na rust nam Frankrijk het heft in handen. De grootste kans was met nog een klein half uur te spelen voor Griezmann. De Franse creatieveling kreeg de bal van N'Golo Kanté, maar op een meter van het doel kreeg hij de bal niet achter Verbruggen gewerkt.

Nederland uit het niets op voorsprong

Uit het niets was het ineens Oranje met de voorsprong. Xavi Simons schoot een rebound keihard in het doel en leek Nederland daarmee naar de zege te schieten. Daar stak de grensrechter echter een stokje voor. Denzel Dumfries stond hinderlijk buitenspel, waardoor het gewoon 0-0 bleef. Tot groot ongenoegen van Simons. In de resterende twintig minuten kwamen Oranje en Frankrijk niet tot scoren.

Drama Xavi Simons: dit riep hij naar scheidsrechter voor afgekeurde goal tegen Frankrijk Xavi Simons dacht Nederland op voorsprong te zetten tegen Frankrijk, in de tweede groepswedstrijd van het EK. Nota bene in Leipzig scoorde de middenvelder in de rebound. Maar... de vlag ging omhoog: buitenspel. Daar was Simons het zichtbaar niet mee eens. Hij maakte het met gebaren en woorden duidelijk.

Strijd om eerste plek

Met het gelijke spel tegen Frankrijk is het Nederlands elftal nagenoeg zeker van een plek in de knockout-fase. Komende dinsdag wacht om 18.00 uur de laatste poulewedstrijd tegen Oostenrijk. Bij een gelijkspel is Nederland gegarandeerd van de tweede plek, die toegang verschaft tot de laatste zestien. Frankrijk neemt het om 18.00 uur op tegen Polen. Zowel Frankrijk als Nederland hebben vier punten.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.