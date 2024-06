Drama Xavi Simons: dit riep hij naar scheidsrechter voor afgekeurde goal tegen Frankrijk

Xavi Simons dacht Nederland op voorsprong te zetten tegen Frankrijk, in de tweede groepswedstrijd van het EK. Nota bene in Leipzig scoorde de middenvelder in de rebound. Maar... de vlag ging omhoog: buitenspel. Daar was Simons het zichtbaar niet mee eens. Hij maakte het met gebaren en woorden duidelijk.

"Please, ref", smeekte de huurling van RB Leipzig. Oftewel: "Asjeblieft, scheidsrechter." Zijn smeekbede hielp niks, want na lang overleg met de videoscheids bleef de beslissing van de grensrechter staan. Geen goal. Wat het nog zuurder maakte voor Simons: hij werd direct na het hele gedoe gewisseld voor Georginio Wijnaldum.

Volg de ontwikkelingen rond Nederland - Frankrijk via ons liveblog op de voet.

Afgekeurde goal Dumfries

Oranje dacht op 1-0 te komen na de goal van Simons. De speler die er dit jaar genoeg maakte in dat stadion prikte binnen nadat een schot van Memphis Depay met de voet werd gekeerd door Mike Maignan, de keeper van Frankrijk. Het feestje was echter van korte duur omdat Denzel Dumfries de doelman hinderde in buitenspelpositie.

Xavi Simons staat te wachten op de scheidsrechter. © Getty Images

Simons begon tegen Frankrijk als nummer '10'. Tegen Polen speelde hij als rechtsbuiten, maar dat viel tegen. Koeman zette hem tegen de Fransen neer als middenvelder, ten koste van Joey Veerman die werd geslachtofferd. "Ik ben heel erg benieuwd naar Xavi in zijn eigen stadion", sprak bondscoach Koeman voor de wedstrijd. Tot aan zijn afgekeurde goal was Simons onzichtbaar, Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk uitten zelfs kritiek.

Memphis Depay en Xavi Simons stellen teleur bij Oranje: 'Technisch slecht' Het Nederlands elftal wist het Frankrijk in de eerste helft erg lastig te maken op het EK, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Aan de andere kant waren de Fransen wel erg gevaarlijk. Oranje werd geprezen om de openingsfase, maar twee spelers vielen vooral op door het vele balverlies: Memphis Depay en Xavi Simons.

0-0

Het bleek uiteindelijk ook een belangrijke afgekeurde goal. De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk eindigde zoals die begon in 0-0. Daardoor hebben beide landen vier punten na twee wedstrijden.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.