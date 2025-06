Memphis Depay zorgt voor onrust in Brazilië: supporters bestormen clubgebouw Corinthians

De Oranje Leeuwinnen hebben met 1-1 gelijkgespeeld tegen Schotland in het Nations League-duel. Hoewel de ploeg van Andries Jonker in de eerste helft een sterke indruk maakte, ging het na rust volgens de bondscoach goed mis. "Dat is niet de verdienste van Schotland, dat is onze eigen fout", stelt Jonker tegen Sportnieuws.nl.