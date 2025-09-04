Memphis Depay kwakkelde in augustus met een blessure en een daaropvolgende virusinfectie. Desondanks zit de 31-jarige anvaller gewoon bij de selectie van het Nederlands elftal, dat tegen Polen en Litouwen speelt.

Daardoor liep Depay wel een bijzondere ontmoeting mis bij zijn club Corinthians. American footballclub Los Angeles Chargers kwam namelijk langs op het trainingscomplex. Het team uit de NFL is in São Paulo voor hun openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Zij spelen in het stadion van Corinthians tegen topploeg Kansas City Chiefs, waar de verloofde van popster Taylor Swift speelt.

Travis Kelce is een van de sterren die vrijdagnacht (Nederlandse tijd) het veld betreed waar Depay normaal gesproken op voetbalt. Ook Patrick Mahomes is van de partij, de quarterback die met de Chiefs drie Super Bowls won. Dat moet Memphis allemaal missen, al heeft hij daar een goede reden voor.

Op jacht naar record

Depay staat sinds de vorige interlandperiode namelijk op 50 interlandgoals voor het Nederlands elftal. Daarmee deelt hij het record met Robin van Persie. Tegen Polen donderdag in De Kuip kan de 31-jarige aanvaller zich alleen naar de koppositie schieten. Van Persie liep alvast op de zaken vooruit, nadat hij met Feyenoord won van Sparta Rotterdam.

"Record zijn er om verbroken te worden. Zo hoort het en ik vind het leuk voor Memphis dat voor hem het punt aanbreekt om mij te passeren als topscorer bij Nederland", sprak de trainer op de persconferentie. "Met de twee interlands die komen gaan, moet het gebeuren voor hem en vandaar wil ik hem alvast mijn felicitaties overbrengen. Memphis gefeliciteerd."

Depay kan starten

Depay reisde met wat minder minuten in de benen af naar het Nederlands elftal. Dinsdag trainde hij evenals Frenkie de Jong wat minder. "Maar vandaag (woensdag, red.) deden ze aan alles mee", vertelde bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie. "Ze kunnen allebei starten."

