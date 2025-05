Memphis Depay loopt door oud-PSV'er heldenrol mis tijdens razendsnelle rentree in Brazilië

Memphis Depay beleefde een week geleden een totale rampdag met Corinthians, maar inmiddels hangt de vlag er weer heel anders bij. De Nederlandse aanvaller maakte zaterdag zijn rentree na blessureleed en bewees direct zijn waarde voor het team. Die avond had nog mooier kunnen zijn, maar daar stak een oud-PSV'er een stokje voor.

Memphis viel een week geleden geblesseerd uit tijdens de oorwassing (4-0 verlies) die Corinthians op bezoek bij Flamengo kreeg. Dat leverde ongetwijfeld wat zorgen op bij bondscoach Ronald Koeman met het oog op de WK-kwalificatieduels van volgende maand, maar hij kon opgelucht ademhalen. De aanvaller hoefde slechts één wedstrijd te missen en stond in het thuisduel met Internacional gewoon weer in de basis.

De honderdvoudig international was al snel belangrijk. Halverwege de eerste helft leverde hij de assist bij de openingsgoal van Yuri Alberto. Toch ging Corinthians met een achterstand de rust in, want Braian Aguirre en Thiago Maia draaiden het voor de rust helemaal om namens Internacional.

Memphis net niet de verlosser

Het draaide voor Memphis en zijn team uit op een lastige avond, maar het kreeg een kwartier na rust de helpende hand toegestoken. Bruno Henrique ontving bij de bezoekers zijn tweede gele kaart en dus speelde Corinthians nog een half uur met een man meer. Yuri Alberto buitte dat voordeel al snel uit en bracht de thuisploeg langszij.

Memphis was met een kopbal vervolgens dicht bij de 3-2, maar raakte de paal. De Oranje-international leek tien minuten voor tijd alsnog de verlosser te worden toen hij een voorzet op schitterende wijze in het doel joeg. Het stadion ging uit zijn dak, maar de VAR riep de scheidsrechter naar het scherm. Oud-PSV'er André Ramalho had aan het begin van de aanval een overtreding gemaakt en dus ging het hele feest niet door.

Corinthians leek punten te gaan verspelen, maar in de blessuretijd kon Alberto uit een strafschop zijn hattrick completeren en hij faalde niet. In de veertiende minuut van de extra tijd maakte Igor Coronado ook nog de 4-2.

Clown

Het werd uiteindelijk dus toch nog een feestelijk avond voor Memphis, maar na afloop was hij ergens niet blij over. Hij deelde op X namelijk een bericht met twee emoji's: die van een circustentje en een clownsgezicht. De aanvaller gaf geen toelichting over aan wie of wat dat bericht gericht was.