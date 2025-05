Memphis Depay ziet ploeg met de schrik vrijkomen in roerige week

Zonder Memphis Depay in de ploeg moest de Braziliaanse topclub Corinthians de altijd onvoorspelbare eerste wedstrijd in de beker zien te overleven. De ploeggenoten van de Nederlandse aanvaller kwamen met de schrik vrij.

Op bezoek bij Novorizontino, een club van het tweede niveau in Brazilië, werd ternauwernood gewonnen. Dankzij een goal van de Spanjaard Hector Marrero werd de heenwedstrijd nipt gewonnen: 0-1. Pas over drie weken volgt de return en dan kan Corinthians in eigen huis de achtste finales zien te bereiken. Met mogelijk dan wel Memphis Depay binnen de lijnen.

Geen Memphis Depay

De Nederlander kende een roerige week bij de club, dat zelf ook al door een lastige tijd ging. De spits van Oranje viel in de desastreuze nederlaag tegen Flamengo uit met een blessure en moet daar nog wel even van herstellen. Hij zag vanuit huis dat zijn ploeg de kans op een prijs dit seizoen levend hield. In een moeilijke fase voor Corinthians is dat meer dan welkom.

Moeizame start

Corinthians is uiterst moeizaam begonnen aan het nieuwe seizoen. In de Serie A sprokkelde de club pas 7 punten bij elkaar in de eerste zes duels. In de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse Europa League, trok Corinthians met veel kunst en vliegwerk de eerste driepunter over de streep in een 'moetje' tegen Racing Montevideo uit Uruguay, Afgelopen week werd er een nieuwe trainer gepresenteerd na het eerdere ontslag van Ramon Diaz. Dorival Jr. is nu de hoofdtrainer bij Corinthians.

Harten veroverd

Corinthians had ook vorig seizoen de nodige opstartproblemen in de Serie A, maar toen was Memphis er nog niet bij. Toen de Nederlander in de tweede helft van het seizoen neerstreek in Sao Paulo, veroverde hij meteen de harten van de fans. Hij hielp de club uit de degradatiezorgen en zorgde nog voor internationaal voetbal. In de staatskampioenschappen van de miljoenenstad en omgeving pakte Memphis zijn eerste prijs met Corinthians.

Nederlands elftal

De voormalig aanvaller van PSV, Manchester United, FC Barcelona en Atletico Madrid hoopt snel te herstellen van zijn opgelopen blessure in Brazilië. In juni begint het Nederlands elftal aan de WK-kwalificatie en zou hij verder jacht kunnen maken op de topscorerstitel bij Oranje. Die staat nu nog op naam van Robin van Persie.