Mohamed Ihattaren vergeleken met Memphis Depay en Royston Drenthe: 'Dat maakt hen speciaal'

Voor RKC-trainer Henk Fraser zitten de meest memorabele momenten van zijn ellenlange trainerscarrière in het werken met spelers die vaak als 'moeilijk' bestempeld worden. In een openhartig gesprek legt Fraser uit waarom persoonlijkheden als Mohamed Ihattaren, Memphis Depay en Royston Drenthe hem bijblijven. "Dat is geen nagemaakt gedrag", vertelt de oud-international tegen Sportnieuws.nl.

Fraser begon direct na het beëindigen van zijn voetbalcarrière aan zijn eerste stappen als trainer. Hij heeft een duidelijke voorkeur voor een bepaald type speler dat hem bijzonder aan het hart ligt. "Als ik later stop, zullen juist de zogenoemde 'moeilijke jongens' mij het meest bijblijven", vertelt Fraser. "Iemand met een uitgesproken mening is niet per definitie eigenwijs, maar die mening moet wel goed onderbouwd zijn. Anders is het gewoon onzin."

Memphis Depay en Royston Drenthe

Als voorbeelden noemt hij Memphis Depay en Royston Drenthe, twee spelers die tijdens hun jeugdteams al een sterke persoonlijkheid ontwikkelden. "Bij PSV Onder 16 vonden mensen Memphis al eigenwijs. Dat is hij misschien ook wel, maar hij wel eerlijk. Hij heeft geen dubbele agenda. Als hij blij met je is, omhelst hij je, maar als hij boos is, merk je dat ook direct", gaat Fraser verder. "Kan dat lastig zijn? Misschien, maar ik vond het fantastisch."

"Zelfs zijn excentrieke kledingstijl, waar zoveel mensen moeite mee hebben, is gewoon wie hij is. Dat is geen nagemaakt gedrag, hij hield daar als jonkie al van. Dit is een man die houdt mode en muziek, maar dan zijn er weer mensen die allerlei meningen hebben. Volgens hen gaat het niet samen met voetballen, maar kijk naar Memphis' carrière: Barcelona, Atlético Madrid, bijna topscorer aller tijden bij het Nederlands elftal. Dat is toch fantastisch?"

Ook Drenthe kwam ter sprake. "Royston was in de onder 15 al een geweldige speler: ondeugend, een vechtersbaasje, maar zó puur. Hij had ook nooit een dubbele agenda en dat vond ik geweldig. Wat hij later bereikt heeft, zoals bij Real Madrid, is prachtig. Dat zijn voorbeelden, waarvan ik het superleuk vond om met ze te werken."

Mohamed Ihattaren in hetzelfde rijtje?

Wat Fraser blijft fascineren aan spelers als Ihattaren, Memphis en Drenthe is hun echtheid. "Als ze blij met je zijn, merk je dat meteen. Maar als ze boos zijn, voel je dat net zo goed. Sommige mensen ervaren dat als lastig, maar ik vind het mooi. Ze praten je namelijk niet naar de mond. En misschien is het juist dát wat hen zo speciaal maakt", vertelt Fraser.

'Mo is héél speciaal'

Sinds dit seizoen werkt Fraser samen met Ihattaren. Hij beschrijft zijn pupil op een uitzonderlijke manier. "Mo is héél speciaal", zegt hij stellig. "Ik heb tegen spelers als Zidane, Ronaldo, Romario en Van Basten gespeeld. Dat niveau zie ik al decennia niet meer. Maar Ihattaren doet soms dingen op het veld waarvan ik denk: hoe ziet hij dit nou?"

Fraser weigert Feyenoord-legende Willem van Hanegem te vergelijken met Ihattaren, maar ziet soms wel kleine overeenkomsten. "Van Hanegem zag dingen zonder te kijken, dat heeft Mo soms ook. Hij doet dingen op een tempo dat je niet kunt voorspellen. Spelers zien het niet, wij als staf zien het niet, maar hij doet het."