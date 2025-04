Memphis Depay plaagt ploeggenoot en deelt eerbetoon aan Frenkie de Jong

Memphis Depay heeft het naar zijn zin bij het Braziliaanse Corinthians en hielp zijn ploeg zondag aan een overwinning. Op Instagram deelt hij een foto waarop hij een ploeggenoot plaagt. Maar ook zijn oude maatje Frenkie de Jong, met wie hij samenspeelde bij Barcelona en Oranje, wordt niet vergeten.

De Nederlandse voetballer met Ghanese roots was in zijn nopjes na de overwinning van Corinthians, waarin hij een belangrijk aandeel had. Twee dagen na het ontslag van trainer Ramón Díaz scoorde de spits van Oranje twee keer tegen hekkensluiter Sport Recife. De wedstrijd eindigde in 2-1, terwijl de thuisploeg halverwege nog tegen een achterstand aankeek.

Direct na de pauze maakte Depay, met een schot uit de draai, de gelijkmaker. De winnende treffer viel na ruim een uur spelen. Depay zag zijn schot van richting worden veranderd, waardoor de doelman van Sport Recife kansloos was.

'Wie zet dit soort dingen in de pers'

Er was onlangs wat kritiek op de Nederlander in Brazilië, omdat hij een rol zou hebben in het ontslag van de trainer. De aanvaller rekende hiermee af, door niet alleen zijn voeten te laten spreken, maar ook uit te halen naar de media: "Ik denk niet dat ik dat heb beïnvloed", doelt Memphis volgens ESPN op de kritiek die hij krijgt dat hij mede-verantwoordelijk zou zijn voor het ontslag van de oude trainer.

"De pers publiceert dingen die niet waar zijn. Ze spelen veel in op de gevoeligheid van de fans. Je speelt met de krantenkoppen en vermaakt die mensen. Dat interesseert me niet, maar mijn boodschap aan de fans is dat wat je leest niet altijd waar is. Als het uit mijn mond komt, prima, maar wie zet dit soort dingen in de pers?"

Eerbetoon aan Brazilie

Ondanks de kritiek die hij ontving in Brazilië, laat Depay op Instagram zien hoeveel het land voor hem betekent. "Eén met de mensen," schrijft hij bij een foto van een Braziliaanse omgeving. Waarna hij nog wat foto's deelt waarop te zien is hoe hij zich samen met wat vrienden 's avonds vermaakt in het Zuid-Amerikaanse land, gevolgd door een video van zichzelf met de boodschap: "Slaap lekker. Brazilië, ik houd van je."

Eieren zoeken?

Ook ontgaat het de aanvaller niet dat het Pasen is. Op Instagram deelt hij een foto waarop hij geconcentreerd lijkt te zoeken in de krullende haardos van ploeggenoot José Andrés Martínez, alsof hij controleert op luizen. Maar de emoticons verraden zijn echte bedoeling: de Oranje-international plaagt de krullenbol en doet alsof hij paaseieren in zijn haar verstopt heeft.

Frenkie de Jong

Ook bij een bijzondere mijlpaal van zijn maatje Frenkie de Jong staat Depay stil op Instagram. De middenvelder van Oranje bereikte onlangs de grens van 250 wedstrijden voor FC Barcelona, een prestatie die Depay met trots deelt in zijn verhaal.