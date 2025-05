Comeback Memphis Depay loopt uit op groot drama: 'Hij was heel slecht'

Het is niet de week van Memphis Depay. De Oranje-international kwam onder vuur te liggen door een foto met een wild dier en dinsdagavond ging het ook op het veld fout. De aanvaller maakte zijn comeback na een aantal weken afwezigheid, maar voor zijn ploeg Corinthians eindigde het op dramatische wijze.

Memphis liep enkele weken geleden een blessure op tijdens de training en dat zal bondscoach Ronald Koeman ongetwijfeld zorgen hebben gebaard met het oog op de WK-kwalificatieduels van Oranje tegen Finland en Malta. De aanvaller miste vier duels, maar keerde woensdag terug en speelde direct negentig minuten.

De rentree was voor Corinthians een opsteker, maar de avond eindigde in een ware nachtmerrie. De Braziliaanse club moest in het laatste groepsduel tegen Huracan een plekje in de volgende ronde van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, zien veilig te stellen. De Argentijnen gooiden echter roet in het eten en ook op het andere veld werkten America de Cali en Racing Montevideo niet mee.

Uitschakeling

Huracan stond voorafgaand aan de laatste wedstrijd bovenaan en had voldoende aan een gelijkspel om die plek vast te houden. Daar namen ze geen genoegen mee, want vlak na rust nam Franco Watson de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening. Corinthians zat daardoor in de wachtkamer, want het moest hopen dat de nog puntloze hekkensluiter Racing zou stunten tegen America de Cali.

Dat leek heel lang te gebeuren, want een kwartier voor tijd kwamen de Uruguayanen via Matias Fonseca op voorsprong. De Colombiaanse ploeg had een gelijkspel nodig om de tweede plaats in de groep van Corinthians over te nemen en zette dus alles op alles om de verlossende 1-1 te maken. Die viel in de 95ste minuut via Jean Pestana en daarmee dompelde hij Memphis en zijn teamgenoten in rouw.

'Hij was heel slecht'

Het internationale avontuur zit er voor Corinthians dus op en in Brazilië wordt er dan ook gehakt gemaakt van het team. Hoewel Memphis net terugkeerde van een blessure wordt hij door Globo niet gespaard: "Hij kwam na twee weken terug en was heel slecht. Hij werd nauwelijks bereikt en deed twee bizarre schoten: eentje van heel ver en de andere was een slecht genomen vrije trap vlak voor tijd." Het levert hem een 4,5 op als rapportcijfer.

Rel rond foto met wild dier

Memphis kwam eerder deze week in opspraak doordat hij op zijn sociale media een foto deelde met een witte tijger. Dat kwam de voetballer op harde kritiek te staan van dierenwelzijnorganisaties.