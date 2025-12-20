De Eredivisie-kraker tussen NEC en Ajax was vanaf het begin een spektakelstuk dankzij de goal van Bryan Linssen. De doelpuntenmaker bracht zijn ploeg echter ook bijna in diskrediet door een keiharde charge, maar scheidsrechter Allard Lindhout weigerde een rode prent te geven.

Er mag wel gezegd worden dat Linssen ontsnapte aan een directe rode kaart, want de VAR was ervan overtuigd dat de ervaren aanvalsleider van het veld gestuurd zou moeten worden. De 35-jarige Linssen kwam te laat om Ajax-verdediger Ko Itakura te stoppen, waardoor hij de enkel van de Japanner raakte.

Eigen oordeel Lindhout blijft staan

De VAR liet scheidsrechter Lindhout naar de beelden kijken, maar de upcoming arbiter liet zich niet van de wijs brengen. Hij bleef bij zijn standpunt dat er een overtreding was gemaakt en oordeelde dat een gele kaart voldoende was. Daarmee ontsnapte Linssen aan een razendsnelle rode prent en blijft zijn rol in de wedstrijd positief. Hij maakte namelijk al de openingstreffer na drie minuten.

Oud-topscheids Dick Jol begrijpt niet waarom Lindhout een gele kaart toonde, zo laat hij weten aan Sportnieuws.nl. "Dit is een buitensporige overtreding, dat is in mijn ogen dus een rode kaart", stelt Jol. "Echt een schandalige tackle op de enkel van Itakura."

Rode kaart voor NEC

Na een uur spelen kwam Lindhout nog een keer in de schijnwerpers. Sami Ouaissa verloor de bal rond het zestienmetergebied van Ajax en deed een uiterste poging om de bal terug te winnen. De vleugelaanvaller belandde echter op ongelukkige wijze op het scheenbeen van Davy Klaassen. De scheidsrechter stond dicht bij de situatie en oordeelde resoluut dat een rode kaart op zijn plaats was. De VAR steunde die beslissing en kwam dan ook niet op de lijn om het terug te draaien.

i De charge van Sami Ouaissa. ©Screenshot ESPN.

NEC-directeur wil gesprek met KNVB

NEC-directeur Wilco van Schaik zal opgelucht ademhalen. Opmerkelijk genoeg schoof de eindverantwoordelijke van de Nijmegenaren onlangs aan in de podcast De Bestuurskamer met enkele andere directeuren van Eredivisieclubs. Daarin kondigde hij aan dat hij graag in gesprek wil met de KNVB over de inconsistentie en het niveau van de arbitrage.

NEC - Ajax

Zowel Ajax als NEC draaien de laatste weken op volle toeren. Het verschil tussen de nummer drie en vier van de Eredivisie bedraagt slechts één punt. De ploeg van Dick Schreuder zal hoe dan ook willen winnen, want dan wippen ze over de Amsterdammers heen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.