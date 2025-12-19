Bij Eredivisieclubs en oud-topscheidsrechters groeit de onvrede over het niveau van de arbitrage. Eindverantwoordelijken van de Nederlandse ploegen willen daarom op korte termijn met de KNVB om tafel, zo blijkt in de podcast De Bestuurskamer. Daarbij moeten ook de scheidsrechters zelf aanschuiven. "Anders praten we volgens mij nog steeds langs elkaar heen", zegt NEC-directeur Wilco van Schaik.

Al lange tijd ligt het functioneren van de Nederlandse arbitrage onder een vergrootglas, mede door beslissingen die volgens clubs te vaak bepalend zijn voor het wedstrijdverloop. Van Schaik pleit voor een open dialoog. "Misschien verwachten wij te veel, waardoor we te kritisch zijn. Of vinden zij ook dat de lat omhoog moet? En waar komt die lat dan te liggen? Ik denk dat we daar de komende maanden gesprekken over moeten voeren met de bond en de scheidsrechtersbazen."

Van Schaik vindt het cruciaal dat ook de scheidsrechters zelf aan tafel komen. "En dat in alle openheid. Wat verwachten wij en wat hebben zij te bieden? Anders praten we volgens mij steeds langs elkaar heen", vervolgt de directeur van NEC, die ook benieuwd is naar de begeleiding.

"Niet alleen door de baas Raymond van Meenen, maar ook de teams daaromheen. Zitten die mensen er al dertig jaar?", vraagt hij zich af. "Misschien moeten we daar dan in ontwikkelen. Ik denk dat scheidsrechters daar ook voor open moeten staan, ze kunnen er beter van worden."

Inconsistentie van arbitrage

Heerenveen-directeur Ferry de Haan wijst vooral op het gebrek aan consistentie. "Daar zit het probleem", denkt de bestuurder van de Friezen. "We hebben allemaal meerdere voorbeelden van dingen die in de ene week niet bestraft worden en in de andere week wel. En dat is ook lastig, want het zijn ook mensen."

Bij Heracles Almelo klinkt een nuance. Rob Toussaint stelt dat het al een verbetering zou zijn als binnen één wedstrijd dezelfde lijn wordt aangehouden. "Ik eis nog geen eens dezelfde lijn voor alle andere wedstrijden, maar laat het in de wedstrijd zelf gewoon op een goede manier gaan." Hij wijst naar PSV–Heracles (4-3). "Daar werden gele kaarten aan ons gegeven die zij niet kregen."

