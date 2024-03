Michael Reiziger voegt zich bij staf Oranje op EK in Duitsland, ook een extra keeperstrainer

Ronald Koeman krijgt er een assistent bij op het Europees kampioenschap in Duitsland komende zomer. Michael Reiziger, bondscoach van Jong Oranje, ondersteunt hem die periode. Ook komt er een extra keeperstrainer in de vorm van Khalid Benlahsen.

"Heel blij mee, ga m'n steentje bijdragen", reageerde Reiziger op het nieuws via een videoverbinding bij ESPN. Jong Oranje komt na maandag (wedstrijd tegen Jong Moldavië) pas in september weer in actie, dus heeft Reiziger alle tijd van de wereld. Hij gaat de staf versterken tijdens trainingen. "Overal waar ik een bijdrage kan leveren, zal ik dat doen."

De 72-voudig international is sinds mei 2023 bondscoach van Jong Oranje. Hij was daarvoor werkzaam bij (Jong) Ajax als hoofdcoach en assistent-trainer. Reiziger komt bij het grote Oranje een bekende tegen; keeperstrainer Benlahsen is net als hem actief bij Jong Oranje. Benlahsen was eerder werkzaam bij Feyenoord, waar hij vorig jaar met een kampioenschap afscheid nam.

Nog meer toevoegingen

Naast Reiziger en Benlahsen voegen fysiektrainer Rick Rietveld, video-analist Roel de Liège, materiaalman Tom Slothouber en kok Bob Schoneveld zich bij het Nederlands elftal. Het EK begint voor Oranje op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen of Wales. Verder zitten Frankrijk en Oostenrijk in de groep.