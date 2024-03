'Middenvelder' Ian Maatsen werd pardoes aanvoerder van Jong Oranje: 'Ineens kwam Rensch naar mij toe'

Ian Maatsen, die normaal linksback is, werd in de rust van Jong Oranje - Jong Noorwegen ingebracht door Michael Reiziger. Buiten dat hij ineens de aanvoerdersband om zijn arm kreeg, stond hij ook op een andere positie: middenvelder. "Dat was weer eventjes wennen", zei Maatsen, die vroeger vaker op het middenveld stond.

De jonge verdediger van Borussia Dortmund en Jong Oranje werd verrast in het verloren duel met Jong Noorwegen (1-2). Maatsen was de warming-up aan het doen in de rust, "En toen kwam ineens Devyne Rensch naar mij toe met de aanvoerdersband." Volgens Michael Reiziger, de bondscoach, een logische keuze: "Hij is heel ervaren, dus hij kan dat prima. De andere aanvoerders waren er op dat moment niet."

Middenveld

Kenneth Taylor was namelijk net gewisseld en Devyne Rensch zat nog op de bank toen Maatsen er in kwam. De plek waar Maatsen kwam, was ook opvallend. Hij kwam op het middenveld, op de plek van de gewisselde Taylor. Een plek waar Maatsen al een hele tijd niet meer heeft gespeeld, op papier dan.

De speler van Borussia Dortmund moest even diep graven, maar wist zich te herinneren wanneer hij voor het laatst op het middenveld stond: "Dat was met Peter van der Veen bij het EK en WK." Maatsen zat toen in de Onder 17 en Onder 19 van Oranje. "Het was leuk daar weer te staan, ik kon mij snel aanpassen. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw voor mij."

Favoriete plek

Maatsen heeft een lichte voorkeur voor linksback, als hij moet kiezen voor die positie of het middenveld. "Daar sta ik natuurlijk ook bij Dortmund. Die vrijheid vind ik lekker. Ik heb daar de ruimte om aan de binnenkant, op het middenveld, uit te komen maar daar kan ik ook mijn actie aan de buitenkant maken."

Reiziger ziet ook dat hij vrij speelt op die plek bij Dortmund, daarom kwam hij op het idee hem op het middenveld te zetten. "Hij komt bij Dortmund vaak uit op de positie waar ik hem vandaag heb laten spelen. Hij doet het daar goed, vandaag bracht hij ook de juiste energie die nodig was op die positie. Het zag er vertrouwd uit, hij is gewend op hoog niveau te spelen."

Aanvoerder

Die ervaring zorgde er dus ook voor dat hij de aanvoerdersband mocht dragen in de tweede helft. Of dat voor herhaling vatbaar is, wist Maatsen nog niet zo goed. "Een leidende rol past wel bij me, denk ik. Maar eerlijk gezegd ben ik niet iemand die heel veel praat, dus in die zin zou het niet zo passen. Maar nu had ik hem om en dan is het voor mij ook goed om daarvan te leren en stappen te maken in het praten."