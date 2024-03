EK voetbal onder 21 | Jong Oranje in sneltreinvaart op weg naar kwalificatie

Jong Oranje komt maandagavond in actie tegen Jong Moldavië. De ploeg van Michael Reiziger verloor vrijdag nog een oefenwedstrijd van Jong Noorwegen, maar maandag staat er wel iets op het spel. Het duel in Moldavië is namelijk een kwalificatiewedstrijd voor het EK onder 21 van volgend jaar zomer. Hoe staan de Nederlandse beloften er eigenlijk voor?

Het EK wordt in 2025 georganiseerd in Slowakije. Dat land is dus al geplaatst en de overige Europese landen strijden om de andere vijftien plaatsen op het toernooi. Het EK wordt van 12 tot en met 29 juni 2025 gehouden.

Jong Oranje wist zich onder leiding van Erwin van de Looi voor de laatste twee jeugd-EK's te plaatsen. In 2021 haalde het zelfs de halve finales, maar vorig jaar strandde de ploeg al in de groepsfase. Daarmee liep het ook kwalificatie voor de Olympische Spelen mis. Van de Looi had voor het toernooi al besloten te stoppen en werd opgevolgd door Reiziger.

Stand van zaken in EK-kwalificatie

Er zijn negen poules in de kwalificatiereeks en Nederland zit in groep C. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Ook de beste drie nummers twee zijn zeker van een ticket naar Slowakije. De andere zes nummers twee strijden tegen elkaar om de laatste drie plaatsen op het EK.

Jong Oranje is de kwalificatiereeks geweldig begonnen en het lijkt haast onmogelijk dat het nog in de play-offs zal belanden. De ploeg van Reiziger won de eerste zes wedstrijden en zag de concurrentie ook nog eens onderling punten verspelen. Als teams gelijk eindigen in punten dan telt als eerste het onderling resultaat.

Stand Wedstrijden Punten Doelsaldo Nederland 6 18 +16 Georgië 5 10 +1 Zweden 5 7 +6 Moldavië 6 6 -6 Noord-Macedonië 5 6 -2 Gibraltar 7 3 -15

Programma Jong Oranje

Uitslagen

Jong Oranje - Jong Moldavië 3-0

Jong Noord-Macedonië - Jong Oranje 0-2

Jong Georgië - Jong Oranje 0-3

Jong Gibraltar - Jong Oranje 0-5

Jong Oranje - Jong Gibraltar 1-0

Jong Zweden - Jong Oranje 2-4



Resterend programma

25 maart 2024: Jong Moldavië - Jong Oranje

5 september 2024: Jong Oranje - Jong Noord-Macedonië

9 september 2024: Jong Oranje - Jong Georgië

14 oktober 2024: Jong Oranje - Jong Zweden

Op naar nummer drie?

Jong Oranje wist in de geschiedenis twee keer het jeugd-EK te winnen. Dat gebeurde in 2006 en 2007. Die laatste editie werd gespeeld in Nederland. De titel tijdens dat toernooi leverde ook een ticket op voor de Olympische Spelen in 2008, waar het in de kwartfinale verloor van Argentinië met Lionel Messi in de ploeg. Het is de enige keer dat Jong Oranje zich daarvoor plaatste.