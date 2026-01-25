Na een week van commotie en kritiek toonde Mika Godts zich van zijn goede kant bij Ajax. De vleugelspeler was overal waar de bal was, bereidde aanvallen op eigen houtje voor en was onvermoeibaar. Godts mag zich dan geen leider noemen, maar neemt toch zijn ploeggenoten bij de hand. Zijn energie moet aanstekelijk zijn. Dit moet de standaard worden voor Mika Godts.

Het is de 23e minuut wanneer Mika Godts op achteloze wijze een balletje met een sierlijk boogje over zijn directe tegenstander wipt, zo in de voeten van Ajax-back Lucas Rosa. Het laat de zelfverzekerdheid zien van de speler Mika Godts. Dezelfde Godts die vorige week boos werd na een wissel en een paar dagen erna op zijn kop kreeg van aanvoerder Davy Klaassen tijdens de 6-0 nederlaag bij AZ.

Leider Godts

Godts is de man in vorm bij Ajax, maar wil een stap verder zetten in zijn ontwikkeling. Daar is zijn omgeving scherp op, ze verwachten meer van hem dan ooit. Daarom wordt Klaassen boos op hem bij AZ, omdat hij verzaakte. Daarom wil Fred Grim een leider van hem maken. Omdat hij niet meer het jonge talent is maar bij Ajax de grote meneer moet zijn.

Dat laat Godts op het veld steeds vaker zien, want zijn rendement is al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Godts noemde zichzelf geen natuurlijke leider vorige week in Spanje, maar neemt onbewust vaker de leiding dan hij denkt. Hij zette ook tegen Volendam weer een bepaalde standaard neer. Godts was overal waar de bal was: hij wilde creëren en verzette daar veel werk voor.

Godts is zelf nog vol in ontwikkeling en zijn rendement is nog altijd een punt van aandacht. Ook tegen Volendam kreeg de Belg genoeg kansen om een doelpunt te maken, maar hij mist dan toch het echte killerinstinct. Maar dat hij kwaliteiten heeft, is duidelijk.

Leading by example

In de kleinste ruimtes vond hij gaatjes om de bal te krijgen en op de meest bijzondere manieren wist hij een pass te geven - zoals dat wippertje. Het zijn deze dingen die een signaal zijn naar anderen in het team: Leading by example. Het goede voorbeeld geven. Grim erkende dit te zien bij zijn pupil.

"Je hebt verschillende soorten leiders. Je hebt ook veel spelers die bij wijze van spreken slecht spelen en het team bij de hand neemt. Mika is nog een leider in de zin van zijn acties, dominanties en de baas zijn op het veld op zijn positie. We zijn er ook mee bezig om hem meer volwassen te maken in al het andere. Dat zijn mooie processen." Kan Godts die processen ondergaan, zal hij gauw onhoudbaar zijn voor Ajax.

